«Жилье строим, а инфраструктуры нет»: за что Минниханов хвалил и ругал мэра Челнов

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 10 новых городских автобусов марки «НЕФАЗ»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Общественный транспорт — это настроение людей»

Перед началом отчетной сессии состоялось долгожданное для города событие – Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 10 новых городских автобусов марки «НЕФАЗ». Они полностью соответствуют программе «Доступная среда». Общая пассажировместимость — 105 человек. На баланс автобусы приняло муниципальное унитарное предприятие «Горкоммунхоз».

«Общественный транспорт — это настроение людей. К сожалению, в последние годы в республике есть вопросы по обеспечению подвижным составом, качеству обслуживания пассажиров. У нас серьезная большая программа, в том числе и с поддержкой федерального бюджета. Она позволила серьезно в этом году изменить ситуацию с автобусами. Сегодня это 10 автобусов. В целом в этом году город Набережные Челны получит 90 автобусов», — отметил Минниханов.

Магдеев заявил, что увеличение автопарка города повлияет на качество жизни челнинцев. «Я хотел бы от имени благодарных жителей города Набережные Челны сказать огромное человеческое спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за понимание и поддержку нашего города», — сказал он.

Минниханову продемонстрировали достижения городских предприятий Фото: rais.tatarstan.ru

Затем Минниханову продемонстрировали достижения городских предприятий. На площадке перед русским драматическим театром «Мастеровые» Рустам Минниханов и Наиль Магдеев осмотрели военные автомобили от компаний «Ремдизель» и «Астейс», а также другую спецтехнику.

«Специальная военная операция сплотила жителей нашего города»

Заседание сессии горсовета началось с минуты молчания в помять о погибших военнослужащих. «Мы гордимся нашими воинами. К сожалению, среди наших земляков есть и погибшие... Их имена навечно нанесены на стену у мемориала „Родина-мать“ у Вечного огня. Прошу почтить память погибших в ходе СВО минутой молчания», — предложил мэр. Магдеев доложил, что объем шефской и гуманитарной помощи, направленной из Набережных Челнов в зону специальной военной операции и в город Лисичанск, на сегодня превысил 700 тонн.

Заседание сессии горсовета началось с минуты молчания в помять о погибших военнослужащих Фото: rais.tatarstan.ru

«В эту работу включились все предприятия, депутатский корпус, молодежные и общественные организации и волонтеры. Специальная военная операция сплотила жителей нашего города, еще раз подтвердила, что Набережные Челны — это город неравнодушных и активных людей с особой энергетикой. Хочу поблагодарить всех и каждого за оказанную помощь. Она обязательно будет продолжена. Челны своих не бросают!» — отметил Магдеев.

В городе организована системная работа по оказанию всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, в том числе дети получают двухразовое горячее питание и посещают детсады бесплатно.

«Мною принято решение о единовременной выплате по 100 тыс. рублей на каждого новорожденного ребенка военнослужащего, находящегося в зоне СВО. На сегодня в семьях наших воинов родилось 43 ребенка: 20 мальчиков и 23 девочки», — поделился Наиль Магдеев под аплодисменты зала.

Также мэр рассказал, что регулярно встречается с военнослужащими, прибывшими в краткосрочный отпуск. Просьбы и обращения бойцов незамедлительно берутся в работу для исполнения. Всего проведено 18 таких встреч.

Индекс промпроизводства Челнов за год вырос почти на 20%

Далее мэр Челнов доложил об экономических показателях города. Наиль Магдеев отметил, что 2023 год был непростым, но продуктивным. По его словам, состояние экономики города характеризует объем привлеченных инвестиций, который по итогам года оценивается в 77 млрд рублей.

Индекс промышленного производства в Набережных Челнах составил 119,5%. Объем отгруженной продукции в сравнении с 2022-м вырос на 158,4 млрд рублей — до 737,4 млрд. По его словам, таких показателей во многом удалось добиться за счет выхода на новые рынки и выстраивания цепочек взаимодействия с дружественными странами.

«Существенную долю в развитие экономики вносит градообразующее предприятие „КАМАЗ“. По итогам года компанией произведено около 42 тыс. грузовых автомобилей», — рассказал Магдеев.

Несмотря на санкции, автогиганту удалось укрепить свои позиции в числе стратегически важных предприятий России. Почти половина отгруженной предприятиями города продукции пришлась на КАМАЗ, который увеличил производство на 20%, чем и объясняется индекс промпроизводства города.

«Таких результатов предприятие, безусловно, смогло достичь благодаря всесторонней поддержке Правительства Российской Федерации и лично со стороны нашего национального лидера — Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович многое сделал для становления КАМАЗа», — подчеркнул мэр Челнов.

Слова мэра словно эхо повторили то, что месяц назад Путин сказал лично Магдееву: «Набережные Челны — город особенный. Я знаю, что первый Президент Татарстана [Минтимер] Шаймиев очень много сделал, мы с ним очень много времени уделили спасению КАМАЗа. Спасибо», — заметил тогда глава государства.

Наиль Магдеев поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку и помощь предпринимателям парка «Заритал» Фото: rais.tatarstan.ru

«Оборот субъектов МСП — это треть оборота всех предприятий города»

Наиль Магдеев поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку и помощь предпринимателям парка «Заритал», более известного как авторынок «Гараж-500», которые пострадали из-за пожара в конце 2023 года. Огонь охватил более 11,6 тыс. квадратных метров. Сгорело 96 павильонов у 89 предпринимателей.

Мэр также поблагодарил главу Минэкономики РТ Мидхата Шагиахметова и бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева, Фонд поддержки предпринимательства и Гарантийный фонд за оперативную помощь предпринимателям. «Наша задача — оказывать бизнесу всестороннюю, образовательную, имущественную и финансовую поддержку», — сказал мэр города.

Градоначальник отметил, что в Набережных Челнах растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня их насчитывается около 27 тысяч – на 5,6% больше по сравнению с прошлым годом. В этой сфере трудится 131 тыс. человек.

Оборот субъектов МСП вырос почти на 4,5% и по итогам года составит 506 млрд рублей. «Это треть оборота всех предприятий города», — заявил Магдеев.

Предпринимательский сектор растет и за счет самозанятых. Их сегодня в Набережных Челнах более 40 тысяч, и они успешно реализуют свои проекты. «Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений», — заметил Наиль Магдеев.

«Без поддержки Правительства решить вопрос по освоению новых территорий будет очень и очень сложно»

В 2024 году в Набережных Челнах намерены ввести рекордный объем жилья — не менее 320 тыс. «квадратов». В прошлом году в городе построено 318,7 тыс. кв. метров жилья, из которых 24,8 тыс. — по программе социальной ипотеки.

В прошлом году благодаря поддержке Минниханова в Набережных Челнах стартовало строительство многоквартирных арендных домов для сотрудников предприятий. Так, первым был сдан 170-квартирный жилой дом для работников КАМАЗа.

В 2024 году в городе продолжится комплексная застройка новых территорий, таких как ЖК «Притяжение», «Премьер-квартал», «Озеро». Помимо самого жилья здесь будут возводиться объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустраиваться территория.

«Без поддержки Правительства Российской Федерации, без поддержки руководства Республики Татарстан решить этот вопрос по освоению новых территорий будет очень и очень сложно», — заметил Магдеев.

Магдеев заявил, что в Челнах ежегодно растет число выданных разрешений на строительство. Причем каждое второе — на промышленный объект. «Это говорит о хорошем градостроительном потенциале нашего города», — уверен он.

«Под каждую территорию создается свой уникальный проект, основанный на пожеланиях горожан»

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в прошлом году были построены важные для городской инфраструктуры объекты. Это объездная дорога под мостом через реку Мелекеску, продолжение проспекта Московский с мостовым переходом через реку Челна и продолжение улицы Нариманова к жилому микрорайону «Озеро».

Одной из самых востребованных программ среди горожан также остается программа «Наш двор». За четыре года благоустроены 422 придомовые территории. На эти цели потребовалось 6,2 млрд рублей. В планах на 2024-й значится 71 двор на сумму 1,7 млрд.

«Сегодня каждый житель причастен к созданию комфортной среды проживания. Под каждую территорию создается свой уникальный проект, основанный на пожеланиях горожан», — подчеркнул мэр Набережных Челнов.

Он отметил, что благодаря программе во дворах появились новые парковочные места, освещение, детские площадки.

Большой шаг также сделан для благоустройства парка «Прибрежный» и набережной Табеева. В 2024 году работы будут продолжены. Они проводятся по федеральной программе «Комфортная городская среда», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

«Кадры решают все»

Депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин озвучил ряд проблем, которые беспокоят бизнес Автограда. Он согласился с тезисом мэра города Наиля Магдеева об активном развитии предпринимательства, формирующем треть экономики Челнов.

По его оценке, это высокий показатель для России, мощности предприятий загружены, имеется большое количество заказов. Малый бизнес оперативно реагирует на нужды крупных компаний и производит новую продукцию, в том числе импортозамещающую.

«Предприниматели готовы развиваться дальше и расширять свои производства. Могу подтвердить это на своем примере. Мы занимаемся поставкой подшипниковой продукции. С 2022 года обороты „Далини“ растут в полтора раза ежегодно. Количество работников увеличилось в 2 раза, заработная плата — на 60% к 2022 году. Мы ускорили проект по созданию своего производства подшипников в Татарстане», — отметил Руслан Нигматулин.

Депутат озвучил общую республиканскую проблему — нехватка кадров на производстве — и предложил несколько способов решений. Сегодня на рынке труда Челнов, по официальной статистике, на одного безработного приходится 10 вакансий. Промышленности города дополнительно требуются как минимум 8 тыс. человек.

Руслан Нигматулин озвучил ряд проблем, которые беспокоят бизнес Автограда Фото: nabchelny.ru

«Фраза „Кадры решают все“ для нашего города обрела особый смысл. Есть предложение увеличить количество бюджетных мест в техникумах и колледжах именно по рабочим специальностям. По прогнозам, до 2030 года количество выпускников девятых классов в городе будет расти. Сейчас 60% из них выбирают профессиональное образование. Если тенденция сохранится, то к 2030 году из 8 тыс. выпускников 5 тыс. пойдут в колледжи и техникумы. Плюс в Челны ежегодно приезжает 1,5 тыс. абитуриентов из других районов республики. А бюджетных мест чуть больше 2 тысяч. Поэтому как минимум нужно создать еще 2 тыс. бюджетных мест», — рассказал Нигматулин об одном из этапов решения проблем.

Депутат также предложил пересмотреть соотношение подготовки рабочих и специалистов. Сейчас из 17 учреждений профобразования лишь 5 обучают по рабочим специальностям. В итоге ее получает только каждый девятый студент. Причем только 20% бюджетных мест приходится на рабочие профессии.

Третье предложение — это капитальный ремонт общежитий. Сейчас из пяти общежитий в городе обновлено только одно — принадлежащее Камскому строительному колледжу. Остальные не ремонтировались со дня открытия.

«После ремонта общежития желающих поступить в строительный колледж стало намного больше», — подытожил спикер.

Рустам Минниханов: «Набережные Челны — образец работы по поддержке военнослужащих, их семей» Фото: rais.tatarstan.ru

«Набережные Челны — образец работы по поддержке военнослужащих»

Раис РТ Рустам Минниханов оценил основные итоги работы города за год. В первую очередь он отметил поддержку военнослужащим и их семьям.

«Набережные Челны — образец работы по поддержке военнослужащих, их семей», — озвучил он первый тезис Раис РТ на итоговой сессии Городского Совета.

«Сегодня более тысячи военнослужащих татарстанцев награждены орденами и медалями, 11 человек стали Героями Российской Федерации. Наша главная задача — помогать военнослужащим и семьям. Особое внимание — семьям бойцов. Набережные Челны — образец этой работы. Здесь работа организована на самом высоком уровне. Наиль Гамбарович 5 раз посетил зону СВО», — отметил Раис РТ.

Он поблагодарил каждого за вклад в помощь специальной военной операции и приближение Победы.

«Рабочая сила нам нужна»

Отдельно Раис республики отметил работу предприятий «КАМАЗ», «ТЭМПО», «Челны-холод» и других, которые вносят свой вклад в социально-экономическое развитие города и республики. Итоги прошлого года он оценил как «достойные».

Рустам Минниханов подчеркнул, что кадровый вопрос нужно решать через создание общежитий, бюджетных мест в профильных образовательных учреждениях и привлечение к работе мигрантов.

«Такая экономика, как в Республике Татарстан, без привлечения дополнительной рабочей силы невозможна. Рабочая сила нам нужна, другого пути нет. К работе с мигрантами надо внимательно подходить. Работодатель должен обеспечить им своевременную оплату труда, создать бытовые условия. Контактировать с ними не только в период работы, но и в нерабочее время», — отметил он.

«Такая экономика, как в Республике Татарстан, без привлечения дополнительной рабочей силы невозможна» Фото: rais.tatarstan.ru

Возмутили Минниханова доходы челнинцев — 25 тыс. человек в городе получают зарплату ниже прожиточного минимума.

«В республике получают около 60 тысяч рублей, в Челнах зарплата в среднем составляет 68 тысяч, но есть и такая статистика: около 25 тыс. челнинцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. Наверное, есть какие-то конвертные или другие инструменты. По итогам третьего квартала 51 предприятие города начисляет зарплаты ниже МРОТ. Ниже МРОТ никто не имеет права платить», — сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что налоговой и прокуратуре нужно обратить внимание на этих работодателей. «Нужно бороться с предприятиями, которые платят ниже МРОТ», — указал Минниханов мэру Набережных Челнов.

«Только общественный транспорт может нас спасти»

Далее Рустам Минниханов затронул тему обращения граждан и поручил мэру Магдееву разобраться с иногородними управляющими компаниями, которые не справляются со своей работой. Руководитель республики отметил, что от жителей города через «Народный контроль» и социальные сети поступает много подобных претензий.

«Я понимаю, что это касается работы управляющих компаний. Здесь, конечно, надо наводить порядок. Я не понимаю, откуда появились иногородние УК в Челнах. Наиль Гамбарович, надо дать должную оценку. Если справляются, то пожалуйста, но они не справляются. Раз не справляются, значит, решение одно. Надо оперативно реагировать на обращения граждан здесь», — указал Минниханов.

Руководитель республики обратил внимание на устаревшее состояние коммунальных сетей. В городе за год произошло более 600 аварийных случаев. «Это говорит о том, что после завершения программы „Наш двор“ нужно будет уделить внимание коммунальным сетям», — озвучил он

Также, по мнению Раиса РТ, необходимо участвовать в федеральных программах.

Еще одним «больным вопросом» для Набережных Челнов, Минниханов назвал общественный транспорт. Сегодня эта проблема была частично решена при передаче новых автобусов Автограду Фото: rais.tatarstan.ru

Еще одним «больным вопросом» для республики и, в частности, для Набережных Челнов Минниханов назвал общественный транспорт. Сегодня эта проблема была частично решена при передаче новых автобусов Автограду.

«В целом нужно пересмотреть вопрос по республике, но в Челнах вопрос стоит, конечно, особенно остро. Здесь нужно не только приобретать новые автобусы, но и структурировать систему, чтобы она надежно работала. Надо наращивать систему общественного транспорта. Мы видим, какие пробки на дорогах, в Челнах, конечно, может быть, поменьше. Только общественный транспорт может нас спасти», — отметил он.

«Вам нужен мастер-план Камской агломерации»

Раис республики заметил, что с точки зрения градостроительного развития Набережные Челны неразрывно связаны с Тукаевским районом. Пригород Автограда сейчас активно развивается. Поэтому власти Набережных Челнов и Тукаевского района должны объединить силы и возможности по развитию собственных территорий.

К этому глав муниципалитетов — Наиля Магдеева и Фаила Камаева и призвал Рустам Минниханов. Он сказал, что узкие места в социально-экономическом развитии двух территорий совпадают и поэтому могут быть решены совместно. В частности, в этом им может помочь мастер-план.

В завершение Рустам Минниханов поблагодарил жителей Тукаевского района и попросил зал поаплодировать сельчанам Фото: rais.tatarstan.ru

«Набережные Челны и Тукаевский район — это одна агломерация, и развитие этих территорий надо объединить. С одной стороны, мы делаем добро и строим жилье, с другой стороны — инфраструктура транспортная, социальная, инженерная не соответствует. Конечно, люди правильно нас критикуют!» — заявил руководитель республики.

Он напомнил, что в Татарстане работает Институт пространственного планирования, необходимо создать программу, мастер-план Камской агломерации.

«Никаких разрешений без утверждения мастер-плана. Глава Тукаевского района тоже здесь? Вместе с Наилем Гамбаровичем [Магдеевым] и Институтом надо работать. У нас много узких мест. Жилье ушло вперед, а ни школ, ни садиков, ни подъездных путей... Мы оказались в сложной ситуации. Поэтому эту тему надо взять на контроль», — поручил Раис РТ.

В завершение Рустам Минниханов поблагодарил жителей Тукаевского района и попросил зал поаплодировать сельчанам. «Тукаевскому району спасибо огромное! Ярмарки, обслуживание города... Наиль Гамбарович, давайте поприветствуем аплодисментами наших сельчан!» — заключил Минниханов.