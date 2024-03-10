В Набережных Челнах запустили новый автобусный маршрут №10

Сегодня в Набережных Челнах запущен новый автобусный маршрут №10. Автобусы большой вместимости начинают курсировать по проспекту Сююмбике. Фото и видео появились в Telegram-канале администрации города.

Перед отправкой автобусов на базу Горкоммунхоза приехал мэр Наиль Магдеев.

«Хорошее воскресенье для города Набережные Челны. Запускаем новый маршрут. Новое — это хорошо забытое старое. Маршрут № 10 в свое время уже был в прошлом столетии, это было в 80-90-х годах. Сегодня автобусы пойдут по новому маршруту. Это сделано в рамках тех обещаний, которые были даны жителям города по основной транспортной артерии города — проспекта Сююмбике», — отметил градоначальник.

Магдеев также напомнил, что 10 дней назад был запущен новый маршрут по проспекту Чулман. «Тоже было много обращений. А сегодня даем старт 10-му маршруту», — сказал он.

Руководитель дал напутствия водителям — относиться к пассажирам с уважением, тактом и вниманием.

«В первую очередь автобус для людей, а не люди для автобуса. Проинструктируйте водителей, чтобы было уважительное и доброе отношение. Разные ситуации бывают, люди с разным настроением заходят в автобус, но обязанность водителей нивелировать все эти проблемы, которые могут быть у людей. Прошу быть вежливыми и аккуратными, обеспечить высокую безопасность пассажиров», — отметил градоначальник.

В прошлом месяце Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам десять новых городских автобусов марки «НЕФАЗ». МУП «Горкоммунхоз» вывел общественный транспорт на новый маршрут №5 по проспекту Чулман. В марте Автоград ожидает новую поставку автобусов.