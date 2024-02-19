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В марте Челны получат новую партию больших автобусов
В Набережных Челнах в следующем месяце ожидают поступление второй партии больших автобусов. Об этом стало известно на аппаратном совещании.
«Следующие автобусы мы ждем в марте. Они по графику будут нам поставляться, мы поэтапно будем вводить там, где сегодня есть такая необходимость. Стоит задача — максимально насытить городские маршруты автобусами большой вместимости. Мы эту задачу решаем», — сообщил мэр города Наиль Магдеев.
Напомним, на прошлой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 10 новых городских автобусов марки «НЕФАЗ». В минувшие выходные МУП «Горкоммунхоз» вывел общественный транспорт на новый маршрут №5 по проспекту Чулман.
«Общественный транспорт — это настроение людей. К сожалению, в последние годы в республике есть вопросы по обеспечению подвижным составом, качеству обслуживания пассажиров. У нас серьезная большая программа, в том числе и с поддержкой федерального бюджета. Она позволила серьезно в этом году изменить ситуацию с автобусами. Сегодня это 10 автобусов. В целом в этом году город Набережные Челны получит 90 автобусов», — отметил тогда Минниханов.
По словам Магдеева, в целом городу нужно 200 автобусов большой вместимости на сумму 3 млрд рублей.
«Надо найти деньги, всего лишь 3 миллиарда. Тогда все будет хорошо. Наша задача найти эти деньги через различные программы, чтобы обеспечить городской общественный транспорт. И мы ведем работу по созданию новой производственной базы. Все, что уже есть, должно использоваться эффективно», — заявил градоначальник.
Новые автобусы полностью соответствуют программе «Доступная среда». Общая пассажировместимость — 105 человек. На баланс их приняло муниципальное унитарное предприятие «Горкоммунхоз».
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