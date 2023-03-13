Магдеев: «Кто-то написал „хлопок“. Это был самый настоящий взрыв, разнесло квартиру»

Наиль Магдеев поручил подсчитать затраты на восстановление дома № 38/15 после взрыва

Фото: nabchelny.ru

«В течение короткого времени нужно вернуть жильцов к нормальной повседневной жизни»

Совещание в мэрии Набережных Челнов началось с обсуждения трагедии, которая произошла в ночь на воскресенье в одной из высоток 38-го комплекса Автограда. Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что вины муниципалитета в случившемся нет. Он поручил провести строительную экспертизу, подсчитать смету на восстановление дома и организовать комплекс мер, которые позволят жильцам быстрее вернуться к повседневной жизни.

На совещании прозвучало, что инцидент расследуется оперативно-следственными службами — Управлением МВД по городу Набережные Челны, Следственным комитетом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Это был взрыв в квартире 83 на 10-м этаже. Погиб человек. Следствие установит, что произошло. О результатах они проинформируют жителей города. Задача местных органов власти — помочь людям в той ситуации, в которой они оказались не по своей вине, но и вины муниципалитета нет. Мы не можем знать, что происходит в каждой квартире. Жилище — это имущество гражданина, оно неприкосновенно», — отметил глава города.

Мэр обратил внимание на необходимость изучить разрушения, причиненные ударной волной Фото: nabchelny.ru

В первую очередь Магдеев поставил задачу местным органам власти вернуть в рабочее состояние лифты.

«Первым делом нужно решить вопрос по пассажирскому лифту, параллельно заняться грузовым, — обратился мэр к руководителю исполкома Фариду Салахову и первому замруководителя Илье Зуеву. — Все лифты в целости и сохранности. Взрывной волной у них повреждены входные двери».

Магдеев напомнил, что накануне встретился с жильцами десятого этажа, пообщался с ними, осмотрел повреждения. Он обратил внимание на необходимость изучить разрушения, причиненные ударной волной.

«Надо изучить вопросы по каждой квартире, связанные с действием ударной волны. Есть небольшие повреждения и изменения в части самих дверей, косяков. Все надо объективно посмотреть и потом просьба доложить алгоритм действий и сколько это будет стоить, подсчитать смету. С учетом обследования мы примем управленческие решения.

В первую очередь поставлена задача местным органам власти вернуть в рабочее состояние лифты Фото: nabchelny.ru

Просьба не тянуть, оперативно проработать. Лифт — это важно. 17-этажный жилой дом, большие неудобства связаны с подъемом на высокие этажи. В течение короткого времени нужно вернуть жильцов к нормальной повседневной жизни», — сказал Магдеев.

Мэр также заметил, что это был именно взрыв, а не хлопок. «Кто-то написал „хлопок“. Что за терминология такая? Это был самый настоящий взрыв, разнесло квартиру. Ударная волна прошла по коридору, снесла двери лифтов. Поэтому вещи называю своими именами без всяких прикрас», — подчеркнул он.

Напомним, сообщение о взрыве поступило в 22:01, 15-й пожарно-спасательный отряд прибыл на место в 22.06. К дому прибыло 11 человек и три единицы техники. От РСЧС на место прибыли 30 человек и 10 единиц техники. Также была организована помощь жильцам дома: у подъезда были размещены два больших автобуса. В школе № 35 было организовано горячее питание. После обследования спецслужбами дома жители смогли вернуться в квартиры.

В результате взрыва оказался выбит стеклопакет, повреждены входная дверь и грузовой лифт. Причиной стала петарда «Кинг-Конг». В результате происшествия погиб молодой мужчина, находившийся в квартире.

«Всевышний нас спас, кусок кирпича упал рядом с ребенком»

Далее Наиль Магдеев поручил соответствующим службам вовремя счищать снег с козырьков балконов, иначе это может привести к чрезвычайным ситуациям, как в случае с ребенком возле дома № 58/02.

«Всевышний нас спас, кусок кирпича упал рядом с ребенком — слава богу, не на голову ребенка. Это заставляет задуматься. Понятно, трудно увидеть, что происходит на 11-м этаже. Но необходимо вовремя счищать снег с козырьков балконов, — подчеркнул глава города. — Здесь не только сырость, природно-климатические условия, здесь еще и внимание собственника квартиры, который должен своевременно эти вопросы решать. Потом же вопросы к нему будут».

Магдеев также рассказал, что на прошлой неделе инспектировал ряд образовательных учреждений. «Директора школ с пониманием отнеслись к той задаче, которая стояла перед ними. Лучше вовремя сбросить с козырька снег, чем потом сидеть перед следователем. По ряду областей РФ и в некоторых муниципальных районах из-за этого происходят серьезные происшествия. В одном из субъектов России произошла трагедия с гибелью ребенка из-за схода снега со льдом», — отметил он.

Руководитель города обратил внимание сотрудников ЖКХ на то, что вопрос нужно держать на контроле. «Говорим, говорим. Закончится тем, что придется отвечать по закону и отбывать срок в местах не столь отдаленных некоторым должностным лицам — руководителям учебных заведений и управляющих компаний. Еще раз посмотрите, чтобы никаких неожиданностей не было — ни для вас, ни для ваших подчиненных», — сказал он.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил, что на сегодняшний день в Набережных Челнах очищены от снега крыши 215 домов со скатными крышами и более 9 тыс. подъездов. По поручению мэра уделено большое внимание учреждениям образования. Все опасные участки проверены, снег убран.

Илья Зуев доложил, что в Челнах очищены от снега 215 домов со скатными крышами и более 9 тыс. подъездов Фото: nabchelny.ru

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как у дома стоит женщина с двумя детьми, один из которых находится в коляске. В какой-то момент старший ребенок хватается за голову. Как выяснилось, кадры с камеры наблюдения опубликовала сама управляющая компания.

Позже стало известно, что ребенок травм не получил, осколок облицовочного кирпича упал рядом с ним. Через пару дней после случившегося мать мальчика обратилась в УК «Центральный», которая отвечает за управление этим домом. После получения заявки МУП отправил альпиниста на обследование фасада, который выявил разрушение облицовки на уровне 11-го этажа. После этого на месте провели работы по ее укреплению.

По мнению сотрудников УК, разрушение произошло из-за таяния снега на козырьке балкона одной из квартир.

«Можете не носить маски — мы никого не принуждаем, если у вас два здоровья и две жизни»

Еще одну острую тему, связанную с ростом заболеваемости ковида, поднял мэр города Наиль Магдеев. Только за последнюю неделю число официально поставленных диагнозов «коронавирусная инфекция» выросло на 26, что превышает среднереспубликанский показатель на 3,2%.

В связи с этим Магдеев порекомендовал соблюдать превентивные меры, пользоваться индивидуальными средствами защиты. Он уточнил, что горожан не заставляют носить маски, но муниципальные учреждения соблюдать профилактические меры обязаны.

Магдеев порекомендовал соблюдать превентивные меры, пользоваться индивидуальными средствами защиты Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Коронавирус никуда не ушел, к сожалению. Убаюкивать себя не нужно. И то, что касается превентивных мер, руководители муниципальных учреждений, заместители, начальники управлений — всё должно соблюдаться. Фильтры в школах и детских садах, защитные маски. Всё должно работать. Это не ради моды, а ради собственного здоровья. Можете не носить маски — мы никого не принуждаем, если у вас два здоровья и две жизни. Но всё, что касается учреждений муниципального уровня, должно выполняться в обязательном порядке. Никакого факультативного отношения быть не должно. Мы должны показывать пример», — заметил глава города.

Магдеев добавил, что плато и стабилизации ситуации по коронавирусу не наблюдается. «И это речь только про выявленные случаи. А есть еще и не выявленные! Когда мы говорим о применении определенных защитных средств, всё это подтверждается реальной ситуацией. Мы и по коллегам видим, которые рядом с нами работают. Вроде ходят, думают, что ОРВИ. Начинают разбираться доктора, а оказывается, коронавирус. Поэтому говорим, чтобы все знали и слышали», — отметил он.

Главный санврач Набережных Челнов Ильгизар Бариев доложил, что в Автограде зафиксировано 29,3 тыс. случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции, показатель составляет 5,5 тыс. на 100 тыс. населения. Количество заболевших за прошлую неделю выросло на 26 случаев, всего их 141.

Также за последнюю неделю зарегистрировано более 2,8 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 16 случаев гриппа. Отмечается повышение заболеваемости за неделю на 12,5%. Заболеваемость среди детей составила 50,9%.

«Все профилактические моменты в школах и дошкольных учреждениях должны соблюдаться. Мы проконтролировали часть проводимых утренников и праздничных мероприятий. Критичных замечаний не было, но иногда отмечаем недостаток дезинфекционных средств в санузлах. И хотелось бы отметить, что нужно чаще проветривать помещения. Хорошее проветривание уменьшает концентрацию возбудителей в воздушной среде», — подчеркнул Ильгизар Бариев.

Фото на анонсе: nabchelny.ru