В результате хлопка в челнинской многоэтажке погиб молодой мужчина, возбуждено дело

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено после гибели жителя челнинской многоэтажки. Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, в результате хлопка в одном из высотных домов 38-го комплекса Автограда погиб 21-летний мужчина.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

«На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Айдар Галиев. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Начата проверка, по итогам которой будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Надзорное ведомство также проконтролирует соблюдение прав и законных интересов жителей дома, в том числе при необходимости обеспечение условий для их временного размещения», – рассказал Руслан Галиев.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

«Татар-информ» со ссылкой на очевидцев сообщал об этом ЧП.

В Следственном комитете рассматриваются различные версии случившегося, в том числе суицид. В настоящее время, по информации старшего помощника руководителя СУ СК России по РТ Андреяя Шептицкого, идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначены необходимые экспертизы.