После падения кирпича на ребенка с дома в Челнах прокуратура призвала УК к ответу

В Челнах прокуратура проверила информацию о том, что кусок кирпича упал на голову ребенка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне появилось видео, на котором видно, как у дома стоит женщина с двумя детьми, один из которых в коляске. В какой-то момент старший ребенок хватается за голову. Как выяснилось, кадры с камеры наблюдения в соцсетях опубликовала сама УК.

Выяснилось, что произошло это 5 марта у дома №1 на проспекте Дружбы Народов. Ребенок никаких травм не получил, осколок облицовочного кирпича упал рядом с ним. Через пару дней после случившегося мать мальчика обратилась в МУП УК «Центральный», которая отвечает за управление этим домом.

После получения заявки УК отправила альпиниста на обследование фасада и он выявил разрушение облицовки на уровне 11-го этажа. После этого на месте провели работы по ее укреплению. По мнению сотрудников УК, разрушение произошло из-за таяния снега на козырьке балкона одной из квартир.

По мнению прокуратуры, УК не обеспечила своевременную очистку снега и наледи с козырька, не выявила разрушение фасада, чем поставила под угрозу безопасность людей.

В итоге в адрес руководителя управляющей компании вынесли представление об устранении нарушений и потребовали, чтобы виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.