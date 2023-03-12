Причиной ночного ЧП в челнинской многоэтажке и гибели мужчины стала петарда «Кинг-Конг»

Стала известна причина ЧП в одной из многоэтажек Набережных Челнов, в результате которого погиб молодой мужчина.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, в квартире мужчины взорвалась петарда «Кинг-Конг», в составе которой содержится около 100 граммов пороховой смеси, усиленной металлическим тонкодисперсным порошком.

Напомним, трагедия произошла минувшей ночью в одной из высоток 38-го комплекса. В квартире на десятом этаже прогремел мощный хлопок, который выбил стеклопакет, входную дверь и повредил грузовой лифт. В результате происшествия погиб молодой мужчина, находившийся в квартире, где взорвалась петарда.

По данным источника агентства, таким способом мужчина решил свести счеты с жизнью. В пользу этой версии говорит переписка, которую он вел с близкими незадолго до трагедии.

После случившегося возбудили уголовное дело. На место оперативно прибыли аварийные и спасательные службы.

В данный момент специалисты занимаются восстановлением лифта, а сотрудники строительных организаций оценивают объем работ, которые необходимо провести для ремонта поврежденных хлопком несущих конструкций и соседних квартир.

Сегодня в 38-м комплексе побывал мэр Челнов Наиль Магдеев. Он пообщался с представителями ремонтных служб и гарантировал, что все жильцы, пострадавшие в результате происшествия, получат необходимую поддержку.