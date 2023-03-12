Наиль Магдеев: «Поддержим всех жителей многоэтажки, пострадавших от последствий хлопка»

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осмотрел дом в 38-м комплексе, в котором накануне произошел мощный хлопок. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе мэрии Автограда.

Ранее агентство сообщало, что в результате хлопка в 17-этажном доме погиб молодой мужчина. После случившегося было возбуждено уголовное дело. Взрывная волна выбила стеклопакет и входную дверь одной из квартир, а также повредила лифты и несущие конструкции дома.

Фото: © Пресс-служба Прокуратуры РТ

Жильцов временно эвакуировали, обеспечив им горячее питание в спортзале школы №53, а пожилых людей и инвалидов у подъезда ждали два автобуса с горячим чаем. Сегодня утром все жильцы вернулись домой.

Фото: © Пресс-служба Прокуратуры РТ

Наиль Магдеев подчеркнул, что все аварийные и спасательные службы в кратчайшие сроки прибыли на место. В данный момент правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Кроме того, с самого утра на месте работают представители строительных организаций.

Специалисты, которые занимаются ремонтом лифтов отмечают, что поврежденная дверь уже не подлежит восстановлению и нуждается в замене. Сам лифт не пострадал, но упавшая в шахту дверь немного повредила его механизмы. В данный момент жильцам доступен соседний лифт, а грузовой будет оперативно отремонтирован, как только прибудут новые запчасти.

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

«Из-за взрыва были повреждены двери лифтов. С утра над этим уже работают специалисты. Кроме того, представители строительных фирм сейчас определяют объемы восстановительных работ, которые необходимо будет провести», – рассказал мэр Автограда.

Он отметил, что это касается и квартир, соседних с пострадавшей.

«Где-то необходим ремонт, где-то нужно поменять двери, заменить косяки, восстановить несущие конструкции. Есть определенные вопросы, которые необходимо решать муниципалитету, и мы оперативно их решим. Мы проведем качественную строительную экспертизу и после этого сразу же приступим к выполнению восстановительных работ. Могу заверить, что все жители десятого этажа, которые пострадали от последствия хлопка, будут нами поддержаны», – рассказал Наиль Магдеев.