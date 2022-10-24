Магдеев: «Не надо словесной шелухи, наша задача — поддержать воинов и их семьи»

Семьям мобилизованных челнинцев выплатят денежные компенсации на проезд в общественном транспорте, а также освободят от имущественных налогов. Мэр Автограда Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил увеличить меры поддержки для мобилизованных граждан и их семей.

Наиль Магдеев предложил рассмотреть вопрос об освобождении от налога на имущество военнообязанных, призванных в рамках частичной мобилизации Фото: nabchelny.ru

«Нужно рассмотреть вопрос об освобождении мобилизованных от имущественного налога»

В своем выступлении Наиль Магдеев предложил вынести на рассмотрение депутатского корпуса вопрос об освобождении от налога на имущество военнообязанных, призванных в рамках частичной мобилизации. Инициатива будет рассмотрена на заседании профильной комиссии уже на этой неделе, а затем вынесена для утверждения на очередной сессии горсовета.

Мэр Набережных Челнов напомнил, что Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на прошлой неделе создан оперативный штаб, муниципальным районам и городским округам даны поручения по частичной мобилизации и поддержке семей военнослужащих.

Мэр пояснил, что в Автограде такая работа началась три недели назад, «не дожидаясь указов». Около 400 мобилизованных были отправлены на переподготовку в Казанское танковое училище. Сегодня ведется активная работа с семьями призванных. Каждая семья взята на учет, находится в зоне внимания властей.

Мэр Набережных Челнов отметил, что обещал солдатам поддержать их семьи Фото: © Рафкат Бильданов, предоставлено пресс-службой г. Набережные Челны

«Принятые документы подтверждают, что мы правильным путем идем. Это касается и бесплатного питания детей, и бесплатного посещения детских садов. Ряд документов принят по республике. Например, освобождение от уплаты транспортного налога. В ближайшее время необходимо принять решение на сессии горсовета в части освобождения от уплаты налога на имущество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. То есть по итогам 2022 года гражданин освобождается от уплаты имущественных налогов — налогов на квартиру, дом, то же самое касается земельных налогов, аренды земли. Этот налог зачисляется в местный бюджет, а это наши полномочия. Как и бесплатное посещение детских садов, кружков и секций. Я не сомневаюсь, что мои коллеги — депутаты горсовета поддержат это решение», — заявил он.

Мэр отметил, что обещал солдатам поддержать их семьи, понимая, что им будет непросто.

«Люди ушли защищать Родину, рискуя самым дорогим — жизнью и здоровьем. Я обещал семьям, что мы и дальше меры социальной поддержки будем наращивать, понимая, что им не просто. Особенно тем, кто идет в зону специальной военной операции, в зону боевых действий. Она ведь называется специальная военная операция. Ключевое слово — военная. Давайте не будем словесной шелухой заниматься, наша задача — поддержать воинов и их семьи. Это будет правильно», — подытожил мэр.

«Люди ушли защищать Родину, рискуя самым дорогим — жизнью и здоровьем» Фото: t.me/nabchelnyofficial

«Мы имеем все возможности, чтобы оказать полноценную помощь семьям наших воинов»

Помимо освобождения от имущественных налогов Наиль Магдеев дал поручение исполкому рассмотреть возможность обеспечить семьи мобилизованных деньгами для проезда в общественном транспорте.

«Я посмотрел, по ряду муниципалитетов дают проездные билеты. Я думаю, нам с этим заморачиваться не стоит. Нужно дать на проезд „живыми деньгами“», — заявил он.

Семья сможет использовать данные средства по своему усмотрению. «Если школа и детский сад находятся рядом, то семья сможет использовать деньги на свои личные нужды... Эти финансовые ресурсы необходимо перечислить [на карту], сделайте расчеты, сколько приходится на каждого члена семьи», — поручил градоначальник.

Магдеев дал поручение исполкому рассмотреть возможность обеспечить семьи мобилизованных деньгами для проезда в общественном транспорте Фото: chelny-izvest.ru

Отдельно он остановился на возрастных ограничениях для детей мобилизованных, которым будет оказываться помощь. «Некоторые муниципалитеты ограничивают возраст ребенка до 18 лет. А если ребенку военнослужащего восемнадцать с половиной лет? Если он студент техникума, вуза, почему он должен выпадать? Он же живет вместе с мамой, а папа ушел на фронт. По отношению ко всем должна быть справедливость. Мы эти деньги найдем, большие они или маленькие...» — заверил мэр.

Денежная компенсация на проезд в общественном транспорте коснется не только резервистов, принятых по частичной мобилизации, но и тех, кто ушел добровольцем на фронт, — воинов батальонов «Алга» и «Тимер».

«Про эту категорию парней тоже нельзя забывать. Да, они пошли добровольцами, но это абсолютно ничего не значит для нас. Они такие же парни, такие же бойцы для нас. Поэтому к ним и к их семьям должно быть такое же внимательное отношение. Мы имеем все возможности, чтобы оказать полноценную помощь семьям наших воинов», — сказал Магдеев, обращаясь к представителям службы соцзащиты, Управления образования и Управления культуры.

Каждый убывающий военнослужащий получает 20 тыс. рублей материальной помощи из муниципального бюджета Фото: t.me/nabchelnyofficial

В Челнах готовятся к отправке еще одной группы мобилизованных

На предстоящей неделе из Набережных Челнов состоится новая отправка военнообязанных, призванных в рамках частичной мобилизации.

Магдеев напомнил, что каждый убывающий военнослужащий получает 20 тыс. рублей материальной помощи из муниципального бюджета, а также набор предметов первой необходимости и продуктов питания.

«Финансовые возможности у нас для этого есть. Мы обязательно наших бойцов будем поддерживать. Абсолютно правильно работают главы районов — Комсомольского, Автозаводского и Центрального. В воскресенье они собрали родных наших мобилизованных и съездили в Казанское танковое училище. Организовали автобус и все остальное, что необходимо в такой жизненной ситуации. Увиделись, пообщались. Мы эти семьи должны поддерживать не от раза к разу, а постоянно», — сказал градоначальник.

Предыдущая отправка мобилизованных челнинцев прошла в субботу, 22 октября.

Магдеев сообщил, что в воскресенье родные мобилизованных благодаря помощи администрации районов Автограда смогли съездить в Казань, где призванные проходят боевое слаживание Фото: t.me/nabchelnyofficial

«Дальше жизнь покажет, какие новые возможности появятся у муниципалитета. Мы их ищем. Будем делать всё, чтобы поддержать семьи военнослужащих, семьи бойцов, тех, кто защищает нашу Родину», — заключил Наиль Магдеев.

Специальная военная операция на Украине ведется с 24 февраля 2022 года в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.