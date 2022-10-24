Магдеев: «Не надо словесной шелухи, наша задача — поддержать воинов и их семьи»
Семьям мобилизованных челнинцев выплатят денежные компенсации на проезд в общественном транспорте, а также освободят от имущественных налогов. Мэр Автограда Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил увеличить меры поддержки для мобилизованных граждан и их семей.
«Нужно рассмотреть вопрос об освобождении мобилизованных от имущественного налога»
В своем выступлении Наиль Магдеев предложил вынести на рассмотрение депутатского корпуса вопрос об освобождении от налога на имущество военнообязанных, призванных в рамках частичной мобилизации. Инициатива будет рассмотрена на заседании профильной комиссии уже на этой неделе, а затем вынесена для утверждения на очередной сессии горсовета.
Мэр Набережных Челнов напомнил, что Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на прошлой неделе создан оперативный штаб, муниципальным районам и городским округам даны поручения по частичной мобилизации и поддержке семей военнослужащих.
Мэр пояснил, что в Автограде такая работа началась три недели назад, «не дожидаясь указов». Около 400 мобилизованных были отправлены на переподготовку в Казанское танковое училище. Сегодня ведется активная работа с семьями призванных. Каждая семья взята на учет, находится в зоне внимания властей.
«Принятые документы подтверждают, что мы правильным путем идем. Это касается и бесплатного питания детей, и бесплатного посещения детских садов. Ряд документов принят по республике. Например, освобождение от уплаты транспортного налога. В ближайшее время необходимо принять решение на сессии горсовета в части освобождения от уплаты налога на имущество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. То есть по итогам 2022 года гражданин освобождается от уплаты имущественных налогов — налогов на квартиру, дом, то же самое касается земельных налогов, аренды земли. Этот налог зачисляется в местный бюджет, а это наши полномочия. Как и бесплатное посещение детских садов, кружков и секций. Я не сомневаюсь, что мои коллеги — депутаты горсовета поддержат это решение», — заявил он.
Мэр отметил, что обещал солдатам поддержать их семьи, понимая, что им будет непросто.
«Люди ушли защищать Родину, рискуя самым дорогим — жизнью и здоровьем. Я обещал семьям, что мы и дальше меры социальной поддержки будем наращивать, понимая, что им не просто. Особенно тем, кто идет в зону специальной военной операции, в зону боевых действий. Она ведь называется специальная военная операция. Ключевое слово — военная. Давайте не будем словесной шелухой заниматься, наша задача — поддержать воинов и их семьи. Это будет правильно», — подытожил мэр.
«Мы имеем все возможности, чтобы оказать полноценную помощь семьям наших воинов»
Помимо освобождения от имущественных налогов Наиль Магдеев дал поручение исполкому рассмотреть возможность обеспечить семьи мобилизованных деньгами для проезда в общественном транспорте.
«Я посмотрел, по ряду муниципалитетов дают проездные билеты. Я думаю, нам с этим заморачиваться не стоит. Нужно дать на проезд „живыми деньгами“», — заявил он.
Семья сможет использовать данные средства по своему усмотрению. «Если школа и детский сад находятся рядом, то семья сможет использовать деньги на свои личные нужды... Эти финансовые ресурсы необходимо перечислить [на карту], сделайте расчеты, сколько приходится на каждого члена семьи», — поручил градоначальник.
Отдельно он остановился на возрастных ограничениях для детей мобилизованных, которым будет оказываться помощь. «Некоторые муниципалитеты ограничивают возраст ребенка до 18 лет. А если ребенку военнослужащего восемнадцать с половиной лет? Если он студент техникума, вуза, почему он должен выпадать? Он же живет вместе с мамой, а папа ушел на фронт. По отношению ко всем должна быть справедливость. Мы эти деньги найдем, большие они или маленькие...» — заверил мэр.
Денежная компенсация на проезд в общественном транспорте коснется не только резервистов, принятых по частичной мобилизации, но и тех, кто ушел добровольцем на фронт, — воинов батальонов «Алга» и «Тимер».
«Про эту категорию парней тоже нельзя забывать. Да, они пошли добровольцами, но это абсолютно ничего не значит для нас. Они такие же парни, такие же бойцы для нас. Поэтому к ним и к их семьям должно быть такое же внимательное отношение. Мы имеем все возможности, чтобы оказать полноценную помощь семьям наших воинов», — сказал Магдеев, обращаясь к представителям службы соцзащиты, Управления образования и Управления культуры.
В Челнах готовятся к отправке еще одной группы мобилизованных
На предстоящей неделе из Набережных Челнов состоится новая отправка военнообязанных, призванных в рамках частичной мобилизации.
Магдеев напомнил, что каждый убывающий военнослужащий получает 20 тыс. рублей материальной помощи из муниципального бюджета, а также набор предметов первой необходимости и продуктов питания.
«Финансовые возможности у нас для этого есть. Мы обязательно наших бойцов будем поддерживать. Абсолютно правильно работают главы районов — Комсомольского, Автозаводского и Центрального. В воскресенье они собрали родных наших мобилизованных и съездили в Казанское танковое училище. Организовали автобус и все остальное, что необходимо в такой жизненной ситуации. Увиделись, пообщались. Мы эти семьи должны поддерживать не от раза к разу, а постоянно», — сказал градоначальник.
Предыдущая отправка мобилизованных челнинцев прошла в субботу, 22 октября.
«Дальше жизнь покажет, какие новые возможности появятся у муниципалитета. Мы их ищем. Будем делать всё, чтобы поддержать семьи военнослужащих, семьи бойцов, тех, кто защищает нашу Родину», — заключил Наиль Магдеев.
Специальная военная операция на Украине ведется с 24 февраля 2022 года в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.