Челнинские семьи встретились с мобилизованными в Казани

Каждую неделю ранним утром воскресенья родственники мобилизованных жителей Набережных Челнов выезжают для встречи с ними в Казань. Сегодняшний день не стал исключением, рассказали в Telegram-канале мэрии Автограда.

Автобусы организует администрация города. Вместе с родственниками мобилизованных в столицу РТ в качестве кураторов выезжают и главы трех районов города — Винер Харисов, Эдуард Фаттахов и Фидарис Хабибуллин. Они тоже везут с собой гостинцы для земляков.

Винер Харисов отметил, что родственники очень ждут встречи со своими родными. «Сегодня около 70 человек выехали в Казань, настроение хорошее, нормальное», — заявил руководитель Автозаводского района города.

Эдуард Фаттахов пояснил, что выезд организован по запросу: кто-то сам давал заявки, других обзванивали, кто-то ездит самостоятельно. «Но если есть потребность, мы даем автобус, такая поставлена задача», — уточнил он.

Фидарис Хабибуллин сообщил, что выделен 55-местный автобус. «У нас заявились 33 человека, но пришли 36. Всех разместили. Как и в других районах, со всеми семьями идет персональная работа», — заверил глава Комсомольского района.

Матери приготовили для своих сыновей домашнюю еду. «Я еду уже во второй раз, в первый раз плакала, сегодня настрой уже более боевой», — заметила одна из челнинок.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Челнов на сборный пункт Казани проводили 14 мобилизованных граждан.

Специальную военную операцию на Украине начал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.