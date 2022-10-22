Из Челнов на сборный пункт Казани проводили 14 мобилизованных граждан

Сегодня в Набережных Челнах состоялась отправка мобилизованных граждан на сборный пункт в Казань. Администрация города, родные и близкие проводили автобус под аплодисменты. Всего на обучение отправилось 14 мужчин. Кадры прощания опубликованы в Telegram-канале Атограда.

К присутствующим обратился мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев: «Каждый из нас сегодня с тревогой в сердце, с беспокойством в душе отправляет наших ребят на выполнение специальной военной операции в рамках частичной мобилизации в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — отметил он.

Магдеев пообещал мобилизованным, что власти Автограда возьмут на себя заботу об их семьях и детях.

«Это я вам обещаю как офицер запаса, как гражданин, как человек, как мэр, как отец двоих детей. Будем помогать нашим семьям. С этом у вас не должно быть никаких сомнений», — заверил градоначальник.

Самим солдатам он дал по традиции наказ — беречь себя и вернуться живыми и здоровыми. «Вы нужны городу, вы нужны вашим семьям. Каждый из вас для нас дорог. Мы будем ждать вас! Мы верим в вас! Мы гордимся вами!»