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Политика 14 июня 2025 20:33

МАГАТЭ: На ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре критически важных здания

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В результате израильского авиаудара четыре критически важных здания на ядерном объекте в иранском городе Исфахане получили повреждения. Об этом сообщает МАГАТЭ в социальной сети X (прежде Twitter).

«Согласно доступной МАГАТЭ информации, четыре критически [важных] здания на ядерном объекте в Исфахане получили повреждения во время вчерашней атаки, включая установку по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин», – рассказали в международном агентстве.

Вместе с тем увеличения уровня радиации за пределами комплекса не предвидится, как и на также пораженном авиаударом ядерном объекте в городе Натанзе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 13 июня объяснил необходимость удара по Ирану наличием у ИРИ обогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных боеприпасов. Название израильской операции «Народ как лев» отсылает к библейской Книге Чисел.

В ходе первых ударов ВВС Израиля погибли многие генералы, включая командующего Корпуса стражей иранской революции Хосейна Салами и начальника Генерального штаба Вооруженных сил ИРИ Мохаммада Багери. Также были убиты девять физиков-ядерщиков. Впоследствии Израиль продолжил атаки на иранские объекты.

Высший руководитель Ирана – великий аятолла Али Хаменеи заявил, что израильская сторона «должна ожидать сурового наказания» и что «могучая рука Вооруженных сил исламской республики не отпустит» противника. Вечером 13 июня ИРИ начала ракетные обстрелы Израиля, иранская операция носит название «Правдивое обещание 3».

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#Иран #Израиль #авиаудары #иранская ядерная программа
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