Путин и Трамп в телефонном разговоре выразили удовлетворение характером отношений

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели 50-минутный телефонный разговор. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«[Разговор] был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным», – подчеркнул дипломат.

Беседа двух лидеров была посвящена «опасному обострению обстановки на Ближнем Востоке». Путин, «осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации» в регионе, пояснил Ушаков.

При этом Президент РФ сказал американскому коллеге, что российская сторона готова осуществлять посредничество между Израилем и Ираном. Собеседники также не исключили «возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе».

Кроме того, Путин рассказал Трампу о ходе обменов военнопленными с Украиной и заверил в готовности продолжать переговоры с украинской стороной после 22 июня.

Помимо этого, президенты РФ и США выразили удовлетворение «положительными личными отношениями». Путин также поздравил Трампа с 79-м днем рождения, добавил Ушаков.

Сегодняшний телефонный разговор двух лидеров стал третьим по счету за последний месяц и пятым с начала года.