Люди с ОВЗ смогут побывать на бесплатной экскурсии в зоопарке Казани в Декаду инвалидов

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Люди с ограниченными возможностями здоровья в рамках Декады инвалидов смогут бесплатно посетить с эскурсией Казанский зооботсад. Обзорные экскурсии будут организованы 2, 3 и 9 декабря, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Чтобы воспользоваться возможностью, гражданам нужно оставить заявку, написав на почту zoo_emo@mail.ru. Зоопарк работает с 8.30 и до 17 часов (кассы закрываются в 16 часов).

Накануне в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов дал ряд поручений главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств в связи с Декадой инвалидов, Днем героев Отечества и подготовкой к празднованию Нового года. Ранее «Татар-информ» сообщал о том, какие мероприятия пройдут в Декаду инвалидов в Казани, Бугульме и Нижнекамске.