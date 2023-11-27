Казанцам огласили программу мероприятий на Декаду инвалидов

Культурно-массовые, спортивные мероприятия, а также благотворительные акции и мастер-классы пройдут в Казани в честь Декады инвалидов с 1 по 13 декабря 2023 года.

Так, согласно опубликованному мэрией столицы РТ расписанию, 1 декабря в ДК железнодорожников в «Юдино» пройдет гала-концерт фестиваля «ЛУЧ – люди, умеющие чувствовать». В ней занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

5 декабря проведут II Республиканский инклюзивный бал с участием театральной инклюзивной студии «Э-моция», где занимаются воспитанники ДК «Юность» с особенностями здоровья и нормотипичные жители Казани. Место проведения мероприятия – Казанская Ратуша.

Также 5 декабря проведут праздничный концерт. Адрес места проведения – КЦ «Московский».

Далее, 6 декабря, тот же концерт проведут для жителей Вахитовского Приволжского районов. Место праздничного выступления – КЦ «Чулпан». Также в КДК им. Ленина выступления смогут увидеть и казанцы, живущие в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.

В последний день проведения мероприятий, 13 декабря, организуют гала-концерт XVI Республиканского фестиваля художественного творчества людей с ОВЗ «Возьмемся за руки, друзья». Его проведут в ДК им. Саид-Галиева. Цель ежегодного мероприятия – помочь осуществить материальные и нематериальные мечты участников.

Отметим, что для данной категории граждан также проведут 12 физкультурно-спортивных мероприятий. Среди них: праздник «Сильные духом», в рамках которого организуют соревнования по шахматам, шашкам, дартсу, армспорту и настольному теннису. Увидеть все это можно в спортивном комплексе «Триумф».