Минниханов дал ряд поручений по случаю Дня героев Отечества и Декады инвалидов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании дал ряд поручений главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств в связи с Декадой инвалидов, Днем героев Отечества и подготовкой к празднованию Нового года. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, Рустам Минниханов напомнил, что с 1 по 10 декабря в Татарстане проходят мероприятия в рамках Декады инвалидов, которая приурочена к Международному дню инвалидов. Это благотворительные акции, спортивные события, мастер-классы и конкурсы, перечислил он.

В этом контексте Раис РТ назвал задачами органов власти всех уровней обеспечение социальной поддержки, создание условий для реализации прав людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение в общественную жизнь с учетом их собственных желаний, формирование в городах и районах доступной среды в общественных местах и социальных учреждениях.

Минниханов поручил Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ, главам муниципальных образований, руководителям министерств и ведомств принять активное участие в мероприятиях Декады инвалидов, а также взаимодействовать с общественными организациями и родительским сообществом детей-инвалидов.

Вспомнил Раис Татарстана и о Дне героев Отечества, который отмечается 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена святого Георгия.

«Наши земляки во все времена были образцом доблести и мужества. И сегодня татарстанцы продолжают традиции дедов и прадедов, выполняя задачи в рамках специальной военной операции. В Казани и во всех муниципальных образованиях республики пройдут торжественные мероприятия, посвященные памятной дате: возложение цветов в местах захоронений героев, у установленных им памятников и бюстов», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Руководитель республики дал поручение главам районов и городов лично принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню героев Отечества.

Помимо этого, Раис РТ поручил главам муниципальных образований организовать новогоднее оформление населенных пунктов к празднованию Нового года.

По словам Минниханова, самого пристального внимания требует обеспечение безопасности в новогодние дни. Необходимо объявить о проведении новогоднего конкурса на лучшее оформление центральных новогодних елок и самих населенных пунктов, уверен он.

Раис Татарстана также объявил, что 25 декабря состоится Республиканская новогодняя елка. Местом проведения по традиции станет «Татнефть-Арена».