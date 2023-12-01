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«Вместе можем больше»: фестиваль «особенных» детей открыл Декаду инвалидов в Нижнекамске
Сегодня, 1 декабря, стартовала традиционная Декада инвалидов. Это время, когда уделяется особое внимание людям с ограниченными возможностями здоровья, для них проводятся различные акции, мероприятия, праздники. Всё это нужно, чтобы привлечь внимание к проблемам таких людей и помочь им.
Так, в детском саду №75 города Нижнекамска состоялся ежегодный фестиваль детского творчества для малышей с особенностями развития. Веселое стихотворение в исполнении малыша быстро подняло настроение всем присутствующим. Глядя на то, как ребята танцуют, поют и разыгрывают сценки, у зрителей не возникало и мысли, что эти дети с особенностями развития.
В течение года фестиваль «Вместе мы можем больше» проходил во всех детских садах города специально для ребят с ОВЗ. Жюри отобрало лучшие номера. Победителями стали 250 малышей.
«Этот праздник помогает детям не почувствовать себя теми, кто не нужен или неинтересен другому. Это даёт хороший старт, уверенность в себе и позволяет найти новых друзей, не замкнуться родителям в своей беде или проблеме», — отметила заведующая детским садом №75 Любовь Эргерт.
Развлекали малышей сказочные персонажи — Снежная Королева, Баба Яга, Чебурашка, Дед Мороз и Снегурочка. Праздник для особенных детей поддержали спонсоры, партия «Единая Россия» и хоккейный клуб «Нефтехимик», игроки которого фотографировались с ребятами и раздали автографы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов дал ряд поручений по случаю Дня героев Отечества и Декады инвалидов.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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