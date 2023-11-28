Концерты, квесты, выставки: более 50 событий пройдет в Декаду инвалидов в Бугульме

В декаду инвалидов в Бугульме организуют медицинские осмотры, проведут прием по вопросам трудоустройства и профессионального переобучения, организуют концерты и спортивные мероприятия. На сегодняшний день в Бугульминском муниципальном районе проживает 6,5 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Из них 378 — это дети. Об этом на совещании по подготовке к декаде инвалидов сообщила начальник отдела социальной защиты Лилия Андреева.

Учреждения здравоохранения организуют осмотр инвалидов-надомников, проведут комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий инвалидам с использованием круглосуточных стационаров, стационаров на дому, реабилитационных учреждений.

Учреждения социальной защиты подготовили мастер-классы, конкурсы рисунков, квест-игры, акции, экскурсии, круглые столы. Волонтеры окажут помощь инвалидам в уборке квартир, утеплении балконов, оконных рам, подготовке жилищ к зимнему периоду. А также посетят инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому.

В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Возрождение» 4 декабря организуют круглый стол «Первые шаги» по ранней помощи, приуроченный к Международному дню инвалидов.

«С начала 2023 года в отдел социальной защиты обратилось за информированием и консультированием 518 инвалидов, в том числе — 160 семей с детьми-инвалидами, выдано 341 направление на прохождение реабилитации в реабилитационные центры для лиц с ограниченными возможностями», — подчеркнула Лилия Андреева.

Содействие занятости инвалидов является одной из приоритетных задач для Бугульминского центра занятости. В поисках подходящей работы в службу занятости ежегодно обращаются более 30 инвалидов. В течение 2023 года трудоустроено 7 человек. В течение декады специалисты центра занятости проведут прием инвалидов по вопросам социально-трудовых отношений, переобучения и социальных гарантий.

Учреждения культуры города и района планируют проведение цикла мероприятий: благотворительные концерты, дни открытых дверей, книжные выставки, тематические программы.

Запланированы и физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия с участием воспитанников детско-юношеских спортивных школ и детей с ОВЗ. 9 и 10 декабря в спортивной школе «Факел» пройдут Всероссийские соревнования по спорту среди глухих.

Кроме того, в декаду людям с ОВЗ предоставят скидки на бытовые услуги. Можно будет обратиться в парикмахерские, отремонтировать одежду, воспользоваться услугами бани и прачечной.

«Сегодня в нашем городе многое сделано, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя более комфортно. Но требуется сделать еще больше, чтобы устранить все правовые, социальные и инфраструктурные барьеры. Необходимо проявить еще больше внимания к тем людям, которые нуждаются в нашей заботе. Я прошу ответственно подойти к проведению декады инвалидов, провести встречи с общественными организациями и гражданами для решения их проблем», — подытожил глава района Линар Закиров.