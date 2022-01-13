Лукашевич считает, что Польше в ОБСЕ не стоит выражать личную позицию властей к Москве

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Польшу как председателя ОБСЕ не выражать личную позицию польских властей в отношении Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

После специального заседания Постоянного совета ОБСЕ Лукашевич отметил, что у России очень неблагоприятные отношения с Польшей, но «черта председательствующих в ОБСЕ государств в том, что они ограничены государствами-участниками мандатом, зафиксированных в документах организации».

По словам Лукашевича, это предполагает, что председатель в своей деятельности должен исходить и учитывать позиции, которые были согласованы на консенсусной основе в организации, особенно в публичных заявлениях, «не отходя, не переходя на, как вы говорите, на личности и не выражая личную позицию руководства польского правительства», добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман предупредила о возможности новых санкций в случае нападения на Украину.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).