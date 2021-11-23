МИД Польши заявил, что готов обсудить с Россией тему мигрантов на границе с Белоруссией

Польша готова к обсуждению с Россией проблемы миграционного кризиса на польско-белорусской границе, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего, должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», — цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что с нынешними белорусскими властями польское Правительство будет обсуждать исключительно «технические» вопросы.

Напомним, последние месяцы Польша и Литва начали сообщать о большом количестве незаконных мигрантов на границе с Белоруссией. Начиная с 8 ноября ситуация с беженцами, намеренными попасть на территорию ЕС, обострилась.

Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, включая женщин и детей, разбили лагерь на приграничной территории. Они не прекращают попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть на территорию ЕС.

Польские власти были вынуждены направить около 16 тыс. солдат для охраны своей границы. Варшава также обвинила Минск в «массированной гибридной атаке».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Белоруссия увеличила количество бригад скорой помощи на границе с Польшей.