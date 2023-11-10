О лучшем следователе из РТ: дело инкассатора Богаченко и интимные фото от коллектора

Марсель Гатиятуллин в этом году стал лучшим следователем России

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Первый раз в жизни я видел такое количество налички»

Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, «Татар-информ» поговорил со следователем по особо важным делам следственной части ГСУ МВД по РТ Марселем Гатиятуллиным, который в этом году стал лучшим следователем России.

В полицию он пришел сразу после института – в 2008 году, работал в отделе полиции «Авиастроительный». В 2014 году перешел в Главное следственное управление МВД по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В самом начале своей карьеры Гатиятуллин расследовал одно из самых скандальных и громких уголовных дел в Татарстане – ограбление инкассаторской машины в Зеленодольске инкассатором Игорем Богаченко.

Нападение произошло 23 января 2015 года на улице Ленина в Зеленодольске. 26-летний инкассатор выстрелил из табельного оружия в ногу напарнику и скрылся на инкассаторской машине с 68 миллионами рублей. Задержать Богаченко и его сообщника удалось только 28 января – они скрывались в Марий Эл.

«Дело я расследовал примерно полгода. Большую помощь мне оказали сотрудники уголовного розыска, они вели поиск Богаченко. Работа следователя заключалась в том, чтобы доказать его вину, установить все необходимые обстоятельства, изъять следы, предъявить правильно обвинение, правильно квалифицировать действия подозреваемого, подготовить и направить уголовное дело прокурору и в суд», – рассказал Марсель Гатиятуллин.

Пока шло следствие, полицейским приходилось бродить по марийским лесам, искать спрятанные Богаченко деньги, вспоминает Марсель.

«С первых дней с нами начал сотрудничать один из обвиняемых, он указал нам места, где хранились деньги. Они были спрятаны вдоль дорог, под мостами, в колодцах. Сами грабители укрывались в марийской деревне, в дачном обществе. Неподалеку от этого места каждый из них закопал сумку с деньгами по 15 миллионов рублей в каждой. Дорожные сумки, в которых они прятали деньги, были полностью забиты деньгами. Я первый раз в жизни видел такое количество налички. Они все были в банковских упаковках, с нами выезжали сотрудники банка, которые помогали вести опись всех этих денег», – вспоминает следователь.

Задержать Богаченко и его сообщника удалось только 28 января – они скрывались в Марий Эл Фото: пресс-служба МВД

Во время допроса Богаченко рассказывал, что раздавал деньги прохожим, но во время следствия выяснилось, что это не так, рассказал следователь.

«Деньги он раздавал друзьям, которым был должен. Но должен был он кому триста, кому пятьсот тысяч рублей, а отдавал в несколько раз больше. Все эти деньги нам пришлось изъять. Прежде чем уехать из Зеленодольска, он проехался по друзьям, родственникам и отдал им деньги. К девушке своей заехал – попросил ее открыть машину и положил в салон сумку, где было около четырех миллионов», – рассказал Гатиятуллин.

Богаченко готовился к преступлению примерно полгода, заранее одолжил машину у своего дяди. Уже совершив преступление, он попросил родственника приехать за автомобилем, отдал его, оставив в салоне 8 миллионов рублей – эти деньги он просил раздать родным», – вспоминает следователь.

В итоге все розданные щедрым грабителем деньги были изъяты и возвращены в банк.

«Богаченко жаловался на маленькую зарплату, на долги перед банками и друзьями, говорил, что возит такие суммы, а сам при этом нуждается в деньгах. Как он говорил, у него постоянно возникали суицидальные мысли. Он решил вместо того, чтобы свести счеты с жизнью, попробовать совершить преступление», – рассказал Марсель Гатиятуллин.

Богаченко приговорили к 14 годам лишения свободы. Находясь за решеткой, он решил вступить в ряды ЧВК, подписал контракт на полгода. Провоевал он больше четырех месяцев, его жизнь оборвалась под Артемовском.

Во время допроса Богаченко рассказывал, что раздавал деньги прохожим, но во время следствия выяснилось, что это не так, рассказал следователь Скрин видео

«Думаю, он от отчаяния пошел на это преступление. А потом от отчаяния, понимая, что ему предстоит отбывать такой длительный срок, отправился на СВО. Когда он совершал преступление, он постоянно при себе держал пистолет. Говорил, если его задержат, он покончит с собой. Но задержание было очень неожиданным, он не успел воплотить в жизнь свой план», – рассказывает следователь.

«Бандиты признались даже в тех преступлениях, о которых следствие и не догадывалось»

В тот же год Марат Гатиятуллин начал расследование еще одного громкого преступления – дела банды Хоменко.

«Хоменко – это такой явный бандит, который отбывал наказание за разбои, а когда освободился, собрал вокруг себя знакомых и решил снова начать совершать разбойные нападения. Как правило, это были обнальщики, которые сами зарабатывали деньги нечестным путем и не стали бы заявлять в полицию. Банда была задержана с перестрелкой на Квартале, когда они в форме сотрудников полиции пытались напасть на водителя грузовика и ограбить его. Хоменко стоял рядом и наблюдал за исполнителями. Все они были задержаны», – рассказал следователь.

Хоменко заключил со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве и вместе с членами своей банды рассказывал о совершенных преступлениях. Признался даже в тех, о которых следствие и не догадывалось.

«Они рассказали, как напали на женщину, которая выходила из офиса, чтобы выбросить мусор. Они думали, что она выходит с деньгами. Вырвали у нее из рук пакет, но внутри было не то, что они ожидали увидеть. Та женщина даже не стала заявлять в полицию. Потом возле банка “Казанский” они инсценировали нападение на своего же участника банды – они внедрили его в группу обнальщиков, а когда он выходил из банка с деньгами, напали. Они имитировали его похищение, деньги поделили между собой», – рассказывает Марат Гатиятуллин.

«Хоменко – это такой явный бандит, который отбывал наказание за разбои, а когда освободился, собрал вокруг себя знакомых и решил снова начать совершать разбойные нападения» Фото: предоставлено Марселем Гатиятуллиным

В 2016 году Хоменко, учитывая сотрудничество со следствием, был приговорен к 11 годам колонии особого режима. Его сообщники получили от 8 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В настоящее время Марсель Гатиятуллин работает над уголовным делом финансовой пирамиды FrendeX, в котором 300 пострадавших со всей страны. Пятеро организаторов пока в бегах, еще пятеро находятся под стражей.

«В настоящее время идет ознакомление с уголовным делом перед отправлением его в прокуратуру и в суд. По многим потерпевшим нам приходилось рассылать поручения по регионам, нам оказывают помощь в их опросе», – рассказал следователь.

«Дело ОПГ “Третья коробка” стало самым сложным и самым интересным в моей практике»

В прошлом году вынесли приговор ОПГ «Третья коробка», дело которой тоже расследовал Гатиятуллин.



«За ними числится 28 преступлений, мы привлекли к уголовной ответственности 20 человек. Изначально им вменяли бандитизм, но позже эту статью снял суд. Кроме того, они признаны виновными в вымогательствах, разбойных нападениях, грабежах, поджогах, уничтожениях чужого имущества, а также хранении оружия и продаже наркотиков», – рассказал следователь.

В прошлом году вынесли приговор ОПГ «Третья коробка», дело которой тоже расследовал Гатиятуллин Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Семнадцать участников этой ОПГ были приговорены Верховным судом в общей сложности к 117 годам заключения.

«Дело было одновременно самым сложным и самым интересным в моей практике. Мы начали следствие задолго до того, как было возбуждено уголовное дело. Оперативные сотрудники собирали материалы, проводили оперативно-розыскные мероприятия, все это мы вместе согласовывали, думали, как правильно поступить, чтобы было легче доказывать их вину. И так потихоньку доказали причастность двадцати человек к 28 преступлениям», – объяснил Марсель Гатиятуллин.

«Они обещали сделать достоянием общественности интимные снимки жены должника»

Еще одно интересное уголовное дело, которым сейчас занимается Гатиятуллин, возбуждено против коллектора.

«По крупинкам мы собирали доказательства его причастности к преступлениям, это было непросто. Сейчас дело находится в суде. Один из потерпевших из-за тяжелых жизненных обстоятельств был вынужден взять микрозаем, но выплатить его не смог. Долг передали в коллекторское агентство. Коллекторы начали ему названивать, грубо с ним разговаривали. Тогда он перестал отвечать на звонки. Коллекторы переключились на его супругу, она тоже перестала обращать на них внимание. Тогда коллекторы стали звонить ей на работу, она работала заведующей в аптеке», – рассказывает следователь.

Коллекторы начали выбивать долги незаконными методами – они угрожали, что сделают достоянием общественности интимные снимки его жены, рассказал Гатиятуллин.

«Женщина не повелась, тогда коллектор нашел в Сети ее фото, с помощью фотошопа подставил ее лицо к другому интимному снимку и разослал всем ее знакомым, подписав, что она оказывает интимные услуги. Письмо было отправлено даже детям. Потом они стали звонить ее дочери, она отказалась с ними общаться, коллекторы так же поступили и с ней», – рассказал Марсель Гатиятуллин.

К слову, мужчина, которого так терроризировали, должен был микрофинансовой организации 28 тысяч рублей, которые с процентами выросли до 70 тысяч.

«Совместно с отделом “К” мы выявили агентство, которое этим занималось. Выяснили, кто именно из сотрудников причастен, провели обыск на рабочем месте, изъяли сотовый телефон, с помощью которого установили, что именно через него рассылались сообщения и выкладывались интимные снимки. Допросили всех сотрудников, которые указали, что этим телефоном пользовался подсудимый. Его узнали по голосу потерпевшие, оказалось, что он угрожал нескольким клиентам. Ему предъявили семь эпизодов преступления: четыре самоуправства, два распространения порнографических материалов и один эпизод клеветы», – уточнил следователь.

Коллекторскому агентству назначили административный штраф – порядка двух с половиной миллионов рублей. После этого оно закрылось.

«Это агентство находится в Ростове-на-Дону, у нас они решили открыть филиал, но в Татарстане с коллекторскими агентствами дела обстоят намного жестче, их держат под контролем. Они решили, что можно применять такие незаконные методы здесь. После того как было возбуждено уголовное дело, к нам приезжал следователь из Барнаула, там тоже один коллектор этого же агентства был привлечен к ответственности», – рассказывает Марат Гатиятуллин.

«После того, как было возбуждено уголовное дело, к нам приезжал следователь из Барнаула, там тоже один коллектор этого же агентства был привлечен к ответственности» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Следователь считает, что пострадавших от рук этих коллекторов намного больше, просто должники не обращаются за помощью в полицию.

«В такие агентства набирают людей, которые склонны к совершению преступлений. Подсудимый из Казани, например, стоит на учете у нарколога. Это не уверенный в себе человек, когда ему предложили зарплату больше ста тысяч рублей, он не смог отказаться. Тем более что это компания, где все дозволено, он мог самоутверждаться за счет такой работы. Ему говорили, что о его действиях никто не узнает, поскольку все телефоны были оформлены на других лиц», – объясняет следователь.

Разбойное нападение и кража из машины 4,5 миллиона рублей

Не так давно был вынесен приговор двум уроженцам Грузии, их обвинили в разбойном нападении и похищении 4,5 миллиона рублей у жителя Казани.

«Организаторов преступления пока не установили. Но нам стало известно, что организаторы узнали о жителе Казани, который возит с собой крупную сумму денег, и решили нанять двух жителей Самары. Они долгое время отслеживали потерпевшего, прикрепили к его машине GPS-трекеры, наблюдали, как он передвигается. Специально для совершения преступления они перегнали из Москвы старенькую “Гранту”, купленную через перекупщиков. Машину они специально не регистрировали, на ней осуществляли слежку», – рассказывает Гатиятуллин.

Преступники дождались подходящего момента и, когда их жертва вышла из машины с деньгами, напали – обездвижили его электрошокером и забрали сумку с наличными.

«В этот же день они уехали обратно в Самару, а затем в Грузию. Через некоторое время они снова вернулись в Самару, где были задержаны за ряд краж. Когда им вынесли приговор, мы этапировали их к себе и начали расследовать дела. Их мы установили по ДНК – они оставили следы на GPS-трекерах, обронили бейсболку на месте преступления. На головах у них были чулки, но это им не помогло скрыться. Они попали на видеозаписи, по ним провели портретно-видеотехническую экспертизу в Нижнем Новгороде. Она позволила по внешним признакам, по определенным точкам, установить, что это были именно они», – поделился следователь.

Преступление было совершено еще в 2018 году, но выйти на след преступников удалось только через три года, когда их задержали в Самаре по подозрению в совершении других преступлений. Их ДНК проверили по базе, где уже находились их биологические следы, занесенные казанскими следователями. Так система обнаружила совпадение. Виновных приговорили к восьми годам колонии.

Завоевать титул «лучшего следователя страны» оказалось задачей не из простых – пришлось и бегать, и демонстрировать приемы самбо, блистать знаниями теории Фото: предоставлено Марселем Гатиятуллиным

«Необходимо было включить свою “чуйку” и найти улики»

Завоевать титул «лучшего следователя страны» оказалось задачей не из простых – пришлось и бегать, и демонстрировать приемы самбо, блистать знаниями теории.

На первом этапе конкурса отобрали лучших следователей в районах Татарстана. На втором этапе соревновались лучшие профи со всей республики – победу одержал Марсель Гатиятуллин. К финалу его готовили два месяца – преподаватели вузов, лучшие сотрудники МВД Татарстана и даже медики казанской поликлиники. Старания оказались не напрасными.

«В первый день проходили испытания по огневой подготовке, стрельбе, разборке пистолета – в этом нормативе я занял первое место среди всех участников» Фото: предоставлено Марселем Гатиятуллиным

«В первый день проходили испытания по огневой подготовке, стрельбе, разборке пистолета – в этом нормативе я занял первое место среди всех участников. В этот же день проходили тестирования по огневой подготовке и по криминалистике. На следующий день проверяли наши знания в оказании первой помощи. Зачастую сотрудники правоохранительных органов, в том числе и следователи, на место происшествия выезжают первыми. Случается, что мы первыми оказываемся перед пострадавшими. Соответственно, любой сотрудник МВД должен уметь правильно оказать первую помощь. В этом испытании я тоже занял первое место», – рассказал Марат Гатиятуллин.

В конкурсе оценивались навыки осмотра места происшествия – необходимо было включить свою «чуйку» и найти улики. Жюри оценивало, как следователь изымает вещественные доказательства, фиксирует место, где они были обнаружены, назначает экспертизу и оформляет все это документально.

Завершились три дня конкурса соревнованиями по физической подготовке – бег и приемы самбо Фото: предоставлено Марселем Гатиятуллиным

Завершились три дня конкурса соревнованиями по физической подготовке – бег и приемы самбо. По всем показателям Марат оказался лучшим среди своих коллег со всей страны.

Причем те знания и навыки, которые следователи демонстрировали на конкурсе, реально применяются в их ежедневной работе.

«Хочу пожелать терпения, трудолюбия и любви к своей профессии. Удачи в нашем нелегком труде, успехов во всем, постоянного карьерного роста и счастья дома» Фото: предоставлено Марселем Гатиятуллиным

«Я – счастливый человек, ведь занимаюсь тем, что нравится, и труд мой приносит огромную пользу»

Марсель Гатиятуллин говорит, что свою работу очень любит, пусть она и не из самых простых. Приходится всегда быть начеку: и в выходные, и даже во время отпуска. Однако, по собственному признанию Марселя, его можно назвать по-настоящему счастливым человеком, ведь он занимается тем, что ему нравится, и труд его приносит огромную пользу.

В свой профессиональный праздник лучший следователь России поздравил своих коллег.

«Хочу пожелать терпения, трудолюбия и любви к своей профессии. Удачи в нашем нелегком труде, успехов во всем, постоянного карьерного роста и счастья дома», – пожелал Марсель Гатиятуллин следователям.