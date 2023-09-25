Лучшим следователем России стал Марсель Гатиятуллин из Татарстана

Подполковник юстиции Марсель Гатиятуллин, представлявший МВД по Республике Татарстан признан лучшим следователем России. Об этом в минувшую пятницу на торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса профессионального мастерства следователей органов предварительного следствия в системе МВД России заявил замминистра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД России Сергей Лебедев.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

«Наши сотрудники являются высококлассными специалистами, успешно расследующими уголовные дела любой сложности и категории», – подчеркнул он.

Почетное звание «Лучший следователь» завоевал подполковник юстиции Марсель Гатиятуллин, представлявший МВД по Республике Татарстан. Второе место заняла старший лейтенант юстиции Ольга Матвеева из ГУ МВД России по Нижегородской области. Третьим стал капитан юстиции Олег Боробов из УМВД России по Забайкальскому краю.

Призами также отмечены лучшие сотрудники в отдельных номинациях конкурсной программы – специальной, технико-криминалистической, медицинской, физической и огневой подготовке, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.