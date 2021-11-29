Лидер казанской ОПГ «Третья коробка»: вину не признаю, нет никаких доказательств

Обвинительное заключение по резонансному делу ОПГ «Третья коробка» огласили сегодня в Верховном суде Татарстана. На скамье подсудимых 17 человек, в том числе лидер группировки Артур Кунаев. Ему вменяется 24 эпизода, в том числе бандитизм и создание вооруженной преступной группы. Сейчас он находится под стражей.

«Создал и возглавил преступную группу Кунаев, он же и руководил ею. Он давал указания участникам преступной группы, сформировывал общаг, проводил собрания», – следует из обвинительного заключения.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Появилась преступная группа в 2014 году, участники держали в страхе предпринимателей, которые продавали в своих павильонах незамерзайку на Оренбургском и Мамадышском трактах, а так же на проспекте Победы. Участники группы вымогали у бизнесменов дань, с одних они требовали по 500 рублей в день, с более крупных бизнесменов вымогали по 40% от их дохода. Тех, кто отказывался платить, запугивали – поджигали им машины, павильоны или крали товары.

«Также в деле есть эпизод, где участники преступной группы заставили некоего Хайруллина заплатить им 100 тысяч рублей за то, что он решил выйти из преступной группы. Кроме того, участники группы хотели похитить из машины 5 миллионов рублей. По разработанному плану Кунаева, подсудимые стали стрелять по стеклам машины, однако не учли, что окна бронированы. Деньги похитить им не удалось, после чего участники группы скрылись», – зачитал гособвинитель.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Так же в уголовном деле есть эпизод с наркотиками. Обвинение предъявлено только одному. Как установило следствие, в 2019 году мужчина приобрел в Самаре мефедрон, после чего перевез его в Казань, при этом часть наркотиков подсудимый запрятал в тайниках в Набережных Челнах. Взяли мужчину с поличным, во время обысков при нем нашли пять свертков с синтетикой, еще 9 свертков нашли в челнинских тайниках. Общий вес изъятого составил порядка 79 грамм.

Полностью свою вину признал лишь один фигурант уголовного дела. Остальные настаивали на том, что в деле есть существенные недоработки следствия. Сам Кунаев, выслушав обвинительное заключение, заявил, что свою вину не признает полностью.

«За все время следствие не предоставило никаких доказательств моей причастности к преступлениям. Обвинение необоснованно», – настаивал Кугаев.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Что было на самом деле, суду еще предстоит выяснить. На следующем судебном заседании должны допросить предпринимателей, у которых участники группы вымогали деньги.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани стартовал суд по резонансному делу ОПГ «Третья коробка».

С 2014 по 2019 год участники преступной группы держали в страхе предпринимателей. Им предъявлено обвинение в бандитизме, хулиганстве, разбоях, грабежах и других тяжких преступлениях.