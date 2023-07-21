В Казани осудили двух иностранцев за разбойное нападение на 4,5 млн рублей

В Казани осудили двоих сообщников за разбойное нападение на руководителя казанской юридической фирмы, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Перед судом предстали двое уроженцев Грузии: 32-летний гражданин Украины, проживающий в Ульяновске, ранее судимый за грабеж, и его ровесник гражданин РФ, который был судим за кражу.

В процессе следствия было установлено, что в 2018 году мужчины получили информацию о том, что 6 сентября 54-летний мужчина будет перевозить крупную сумму денег. Они заранее установили на иномарку бизнесмена GPS-трекер с функцией определения местоположения.

Чтобы отслеживать передвижения бизнесмена злоумышленники заранее в Москве приобрели через перекупщиков автомобиль марки «Лада Приора». В целях конспирации не стали регистрировать транспортное средство на себя, заранее установили на него чужие государственные номера.

Когда мужчина припарковал иномарку недалеко от офиса банка, злоумышленники напали на него и, угрожая электрошокером и физической расправой, отобрали сумку с 4,5 млн рублей.

Личности нападавших были установлены по показаниям свидетелей, экспертизам потожировых следов, оставленных ими на машине бизнесмена. Но к этому моменту они уже были задержаны в Самаре за совершение серии краж барсеток из автомобилей.

После приговора суда, которым им определено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года каждому, их этапировали в Казань.

Уголовное дело по факту разбоя расследовано и направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани.

21 июля 2023 года, невзирая на полное непризнание вины, гражданин Российской Федерации и гражданин Украины приговорены к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.