«Не хватило 1,5 месяца»: в Зеленодольске похоронили погибшего в зоне СВО Игоря Богаченко

Сегодня в Зеленодольске простились с осужденным за нападение на инкассатора и укравшим миллионы банка Игорем Богаченко, который погиб в зоне СВО на Украине. Как стало известно, некоторое время назад он вступил в ряды ЧВК и в середине ноября погиб. Как прощались с Игорем родные и друзья – в репортаже «Татар-информа».

В Зеленодольске прощаются с осужденным за нападение на инкассаторов, погибшим в зоне СВО, Игорем Богаченко

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Хороший был парень, просто когда-то оступился»

Сегодня на городском кладбище Зеленодольска собрались несколько десятков человек – это друзья, коллеги, бывшие одноклассники и, конечно же, родственники 32-летнего Игоря Богаченко.

Среди надписей на поминальных венках в глаза бросилась одна: «от Ирика (Инкассация ...банка)». Несмотря на совершенное в 2015 году преступление, коллеги и друзья не отвернулись от Игоря. Сегодня многие рассказывали, что связь с ним все эти годы не теряли. Последние сообщения он отправил близким перед отъездом в зону специальной военной операции.

«Он рассказал, что вступает в частную военную компанию. Говорил, что решение это принял сам, его никто не принуждал», – поделился друг погибшего Евгений.

Как стало известно от друзей, Игорь Богаченко отбывал наказание в Ульяновской колонии. Летом он принял решение вступить в ряды ЧВК – ему обещали амнистию после шести месяцев службы, но ему не хватило буквально полутора месяцев до возвращения домой. По словам близких, Игорь погиб во время ожесточенных боев под Бахмутом.

Несмотря на отважное решение Игоря пойти защищать Родину, сегодня церемония прощания с ним прошла без каких-либо почестей, с которыми хоронят военных.

«Игоря похоронят в гражданской одежде и без всяких почестей. Так же, как хоронят добровольцев частных военных кампаний. Даже фамилия на надгробии будет другая», – рассказал «Татар-информу» источник, знакомый с ситуацией.

Среди надписей на поминальных венках в глаза бросилась одна: «от Ирика (Инкассация ...банка)» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Хорошо учился, всегда приходил в белых наглаженных рубашках»

Проводить в последний путь Игоря пришли не только друзья, но и коллеги – те, с кем он работал в 2009 году в Ледовом дворце.

«Он работал у нас охранником. О нем никогда никто не говорил плохо. Он хороший человек был, добрый», – рассказала бывшая коллега погибшего.

Все, кто пришел сегодня, говорили одно и то же: был хорошим человеком, спортсменом, вел здоровый образ жизни.

«Он по молодости оступился. Это была ошибка молодости. Никто не ожидал от него такого поступка», – вспомнил друг Игоря Евгений, когда речь зашла о событиях 2015 года.

Проститься пришли и бывшие одноклассники Игоря, пришла его классный руководитель.

«Он хорошо учился. Никогда не хулиганил. Всегда приходил в белых наглаженных рубашках. Такой красивый, аккуратный, добрый. Никогда никого не обижал. Когда из армии пришел, я уже работала в другой школе, он захотел 11 класс закончить, пришел такой радостный. Я так долго на него смотрела», – не сдерживая слез, вспоминает учительница Гульфия Хасанова.

Она рассказал, что 11 класс Игорь так и не закончил, видимо, устроился на работу, предположила педагог.

«Оказался еще и таким смелым, отважным. Он герой, настоящий герой», – добавила она.

Ровно семь лет назад зеленодольский суд вынес приговор Игорю Богаченко – его отправили в колонию строгого режима на 14 лет Скрин видео

«Когда узнали, что он совершил ограбление, был шок, не могли поверить»

«Всегда издалека здоровался. Спрашивал: “Как ваши дела? Как здоровье?” Мы всегда его ставили в пример мальчишкам. Когда узнали, что он совершил ограбление, для всех был шок, мы не могли поверить. Это была его ошибка», – рассказала мать друга Игоря Сания Мингазутдинова.

Ровно семь лет назад зеленодольский суд вынес приговор Игорю Богаченко – его отправили в колонию строгого режима на 14 лет. Его дядю, соучастника преступления Юрия Зеликова приговорили к 5 годам строгого режима, подельника Илью Кострубина – к 8 годам.

23 января 2015 года в Зеленодольске, по версии обвинения, Игорь Богаченко, будучи на работе в смене, выстрелил в ногу напарнику и угнал инкассаторскую машину, в которой в тот момент везли 68 млн рублей. Загнав инкассаторскую машину в гаражи, Игорь пересел в легковой автомобиль Кострубина, и оба скрылись. Спустя пять дней спецназ МВД задержал беглецов в глухой деревне в Марий Эл.

Игорю Богаченко и Илье Кострубину предъявили обвинения по четырем статьям УК: «Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему», «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни и здоровья», «Хищение оружия организованной группой», «Незаконное хранение, перевозка или ношение оружия, совершенное организованной группой». Зеликова обвинили в разбое и угоне.

В январе Игорю исполнилось бы 33 года. В 2012 году он женился, во время следствия у него родился ребенок.

Сегодня родители, сестра и супруга сидели у гроба погибшего. В поминальном зале прошло отпевание, после чего Игоря Богаченко похоронили.

Несмотря на отсутствие воинских почестей, показательным стало количество людей, которые пришли проститься с близким им человеком, и их теплые слова, сказанные в адрес Игоря. На прощание они выпустили в небо белых голубей.