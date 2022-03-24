Лидеры стран НАТО намерены снизить зависимость от российского газа и нефти

На саммите НАТО в Брюсселе страны — члены организации обсудили пути снижения зависимости от российских нефти и газа, а также обеспечение общей энергетической безопасности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Союзники по НАТО координируют усилия, в том числе когда речь идет об энергетической безопасности. Это также обсуждалось на встрече сегодня: увеличить поставки, диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от поставок из России», — сказал Столтенберг.

Он также обратил внимание на то, что тема энергетической безопасности станет одной из тем на заседании «Большой семерки», которое также проходит в Брюсселе 24 марта.

«То есть НАТО и ЕС на разных уровнях обсуждают вопросы энергетической безопасности и снижения зависимости от российских нефти и газа», — заметил генсек, добавив, что он присоединится к встрече G7 позднее.

Еще 10 марта Европейский Союз заявил о намерении постепенно отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля из-за событий на Украине.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру хочет последовать и Великобритания.

Санкции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.