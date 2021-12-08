Лидеры США и стран Европы призвали Россию снизить напряженность на границе с Украиной

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии и Италии в ходе телефонных переговоров решили призвать Россию снизить напряженность на границе с Украиной. Об этом рассказал официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

Разговор Президента США Джо Байдена, Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Президента Франции Эмманюэля Макрона, и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель и Премьер-министра Италии Марио Драги состоялся после двухчасового онлайн-саммита американского лидера и его российского коллеги Владимира Путина.

«Канцлер и участвовавшие [в телефонном разговоре] главы государств и правительств подчеркнули свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что Россия должна снизить напряженность <…>», — сообщил Зайберт.

По мнению лидеров пяти стран, необходимы поиски дипломатического решения конфликта в Донбассе, в том числе «в рамках нормандского формата по реализации Минских соглашений». Политики поручили

своим советникам тесно координировать действия друг с другом, привлекая партнеров из ЕС и НАТО, уточнил представитель Правительства Германии.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. Российские власти называют эти обвинения не соответствующими действительности.

В ходе вчерашних переговоров после слов Байдена об «угрожающем» передвижении войск РФ на границе с Украиной Путин заявил, что не стоит перекладывать всю ответственность на Россию, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки использования украинской территории.