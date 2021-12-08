Путин: НАТО предпринимает опасные попытки освоения территории Украины

НАТО наращивает военный потенциал у границ Украины и России и предпринимает опасные попытки освоить территорию первой из стран. Поэтому РФ заинтересована в надежных юридических гарантиях, которые исключат возможность расширения альянса в восточном направлении, подчеркнул на закрытых переговорах с американским лидером Джозефом Байденом Президент России Владимир Путин.

Об этом глава российского государства рассказал в ответ на замечание коллеги об «угрожающем» передвижении войск РФ на границе с Украиной.

«Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей», — отметили в пресс-службе Кремля.

Вслед за этим Владимир Путин и Джозеф Байден поручили своим представителям начать предметные консультации по данным вопросам.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», лидеры двух стран общались два часа.