К саммиту БРИКС в Казани завершен ремонт 13 гостиниц

Фото: пресс-служба Казани

К саммиту БРИКС в Казани завершен ремонт 13 из 22 запланированных гостиниц. К 15 сентября финишируют работы и на оставшихся девяти объектах, сообщили в мэрии столицы РТ.

В рамках подготовки в отелях и гостиницах обновляют отдельные номера, устанавливают мебель и проводят ремонт инженерных коммуникаций. В настоящее время на объектах ведется приемка работ.

В исполкоме напомнили, что в дни саммита город ожидает принять порядка 20 тысяч гостей. Также планируется приезд иностранных лидеров с делегациями, журналистов, технического персонала, волонтеров, сотрудников правопорядка. Всего в Казани для них зарезервировано 54 средства размещения.

Накануне ремонтируемые объекты посетил мэр Казани Ильсур Метшин. «Саммит пройдет, а обновленная инфраструктура останется для будущих гостей города, повысит возможности нашей туристической сферы. По итогам прошлого года мы впервые преодолели планку в 4 миллиона туристов. А по итогам первого полугодия в Казань приехало уже 2,1 миллиона человек, что на 22% больше, чем за первое полугодие прошлого года», — заявил он время осмотра.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.