Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Татарстанский лидер выразил собеседнику признательность за его последовательную позицию по вопросу сотрудничества с Российской Федерацией.

«Возможности для сотрудничества у нас большие, в первую очередь, в области экономики», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он обратил внимание, что среди перспективных направлений для сотрудничества остаются: нефтехимия, вертолетостроение, автомобилестроение и производство компонентов для них, энергосберегающие технологии, сельское хозяйство.

На сегодняшний день показатели товарооборота весьма низкие, чуть более 67 тысяч долларов. Стороны подчеркнули заинтересованность в расширении сотрудничества для достижения более существенных показателей.

Милорад Додик сообщил, что накануне встречался с Президентом Российской Федерации в беседе с которым обсудили в том числе расширение сотрудничества с Татарстаном.

«Владимир Владимирович поприветствовал наше решение подписать документ о сотрудничестве. Хочу поблагодарить Вас за всё, что вы сделали для развития нашего сотрудничества», – подчеркнул Президент Республики Сербской.

В завершении встречи Рустам Минниханов и Милорад Додик подписали Протокол о сотрудничестве между Республикой Татарстан (Российская Федерации) и Республикой Сербской (Босния и Герцеговина) о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

XXVII Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Сегодня на пленарном заседании ПМЭФ должен выступить Президент РФ Владимир Путин.