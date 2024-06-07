Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов встретился с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
Раис РТ Рустам Минниханов встретился с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Татарстанский лидер выразил собеседнику признательность за его последовательную позицию по вопросу сотрудничества с Российской Федерацией.
«Возможности для сотрудничества у нас большие, в первую очередь, в области экономики», – подчеркнул Рустам Минниханов.
Он обратил внимание, что среди перспективных направлений для сотрудничества остаются: нефтехимия, вертолетостроение, автомобилестроение и производство компонентов для них, энергосберегающие технологии, сельское хозяйство.
На сегодняшний день показатели товарооборота весьма низкие, чуть более 67 тысяч долларов. Стороны подчеркнули заинтересованность в расширении сотрудничества для достижения более существенных показателей.
Милорад Додик сообщил, что накануне встречался с Президентом Российской Федерации в беседе с которым обсудили в том числе расширение сотрудничества с Татарстаном.
«Владимир Владимирович поприветствовал наше решение подписать документ о сотрудничестве. Хочу поблагодарить Вас за всё, что вы сделали для развития нашего сотрудничества», – подчеркнул Президент Республики Сербской.
В завершении встречи Рустам Минниханов и Милорад Додик подписали Протокол о сотрудничестве между Республикой Татарстан (Российская Федерации) и Республикой Сербской (Босния и Герцеговина) о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»