«Масштабно и креативно!»: Рустам Минниханов посетил ледовое шоу Алины Загитовой

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой «Хранители времени». Оно проходило на площадке «Татнефть Арены» в Казани, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Представление посвящено истории России и Татарстана, уникальным традициям и культуре. Артисты выступали в том числе в татарских национальных костюмах. Действие сопровождалось мультимедийными и световыми инсталляциями.

После завершения шоу Рустам Минниханов встретился с Алиной Загитовой и дал представлению высокую оценку. «Масштабно и очень креативно!» — сказал Раис Татарстана.