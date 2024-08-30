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«Масштабно и креативно!»: Рустам Минниханов посетил ледовое шоу Алины Загитовой
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой «Хранители времени». Оно проходило на площадке «Татнефть Арены» в Казани, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Представление посвящено истории России и Татарстана, уникальным традициям и культуре. Артисты выступали в том числе в татарских национальных костюмах. Действие сопровождалось мультимедийными и световыми инсталляциями.
После завершения шоу Рустам Минниханов встретился с Алиной Загитовой и дал представлению высокую оценку. «Масштабно и очень креативно!» — сказал Раис Татарстана.
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