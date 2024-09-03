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Загитова показала фотографии с шоу «Хранители времени»
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Фото: t.me/azagitova_official/
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале фотографии своего ледового шоу «Хранители времени».
«The show must go on!!! („Шоу должно продолжаться!!!“)» — подписала спортсменка размещенные ею снимки.
Премьера проекта прошла 29 августа в Казани, на площадке «Татнефть Арены». Показ был приурочен ко Дню Республики Татарстан, выступление посетил Раис РТ Рустам Минниханов.
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