Загитова показала фотографии с шоу «Хранители времени»

Фото: t.me/azagitova_official/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале фотографии своего ледового шоу «Хранители времени».

«The show must go on!!! („Шоу должно продолжаться!!!“)» — подписала спортсменка размещенные ею снимки.

Премьера проекта прошла 29 августа в Казани, на площадке «Татнефть Арены». Показ был приурочен ко Дню Республики Татарстан, выступление посетил Раис РТ Рустам Минниханов.