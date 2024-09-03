news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Спорт 3 сентября 2024 18:33

Загитова показала фотографии с шоу «Хранители времени»

Скопировать ссылку
Загитова показала фотографии с шоу «Хранители времени»
Фото: t.me/azagitova_official/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале фотографии своего ледового шоу «Хранители времени».

«The show must go on!!! („Шоу должно продолжаться!!!“)» — подписала спортсменка размещенные ею снимки.

Премьера проекта прошла 29 августа в Казани, на площадке «Татнефть Арены». Показ был приурочен ко Дню Республики Татарстан, выступление посетил Раис РТ Рустам Минниханов.

читайте также
Загитова рассказала, какой рекорд России был установлен на ее ледовом шоу
#алина загитова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100