Леонид Слуцкий о судействе в РПЛ: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал судейство в Российской Премьер-Лиге, заявив об этом в своем аккаунте Instagram.

«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире», – написал Слуцкий, прикрепив к посту видеоролик с ошибками арбитра Виталия Мешкова в матче против «Ростова» (1:2).

Фото: инстаграм-аккаунт Леонида Слуцкого

Напомним, после домашнего матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу арбитра встречи Мешкова.

После этого «Рубин» обратился в РФС с просьбой разъяснить ошибки судьи Мешкова, опубликовав соответствующий видеоролик с ошибками и спорными решениями главного арбитра встречи.

«13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Чуть позже комитет по этике РФС заявил, что оценит и проведет расследование, касательно нецензурных выражений Леонида Слуцкого в адрес судьи.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».