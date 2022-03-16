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Спорт
16 марта 2022  15:07
Артур Халилуллов

РФС оценит нецензурные выражения Леонида Слуцкого в адрес судьи

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий жестко раскритиковал работу главного судьи Виталия Мешкова на матче «Рубин» - «Ростов» (1:2) с использованием нецензурных выражений. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) проведет расследование инцидента. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений Мешкова.

Напомним, после матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу главного арбитра встречи Мешкова. 

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».

#Рубин #леонид слуцкий #чемпионат России по футболу
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