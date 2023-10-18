Ленар Зарипов покинул исполком Нижнекамска

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Замруководителя исполкома Нижнекамска Ленар Зарипов покинул свой пост. Как рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы Яна Комарова-Енькова, чиновник ушел с поста по собственному желанию. Однако о дальнейших планах пока рассказывать не стал.

«Вчера у него был последний рабочий день. Он уволился по собственному желанию. С перестановками это никак не связано. Это его личное решение», — уточнила собеседница агентства.

Напомним, с 2019 года Ленар Зарипов трудился заместителем главы Отдела экономического прогнозирования, транспорта и связи исполкома Нижнекамского района. Позже возглавил Отдел транспорта. После этого работал в Менделеевске и в 2022 году опять вернулся в городской исполком, где проработал до вчерашнего дня.

Напомним, 16 октября в Нижнекамске произошел ряд назначений. На деловом понедельнике глава района Рамиль Муллин представил сразу четыре новых руководителей.

Замруководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам стал Ильдар Рамазанов. Максим Парамонов будет курировать жилищно-коммунальную отрасль. Главным архитектором была назначена Ольга Никитина, а начальником Отдела по сопровождению инвестиционных проектов исполкома района стал Линар Тимергалеев.