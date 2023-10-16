Сферу ЖКХ в Нижнекамске будет курировать челнинец Максим Парамонов

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Экс-руководитель Отдела транспорта исполкома Набережных Челнов Максим Парамонов будет курировать в Нижнекамске жилищно-коммунальную отрасль. На деловом понедельнике его представил глава района Рамиль Муллин.

Руководитель муниципального образования подчеркнул, что вопросы экологии, транспорта, развития инфраструктуры и ЖКХ — одни из самых важных в городе.

По образованию Максим Парамонов — инженер-экономист, окончил политехнический институт. Прошел все ступени муниципальной службы от главного специалиста до заместителя и начальника отдела в соседних Набережных Челнах.

«Опыт работы и те лучшие практики, которые были реализованы в Набережных Челнах, мы сможем реализовать с вами. Это основной вызов на ближайшие три — пять лет. Мы хотим максимально сделать так, чтобы наша инфраструктура соответствовала всем стандартам городского хозяйства. Поэтому хочу пожелать вам успехов и поддержки, чтобы у нас всё получилось», — сказал Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Нижнекамске произошел ряд назначений.