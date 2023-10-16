В Нижнекамске назначен новый главный архитектор

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Должность главного архитектора Нижнекамска заняла Ольга Никитина. Нового начальника Отдела архитектуры на деловом понедельнике представил глава города Рамиль Муллин.

Ольга Никитина получила профильное образование, окончив инженерно-строительный институт по специальности «архитектор».

«Ольга Алексеевна прошла все ступени развития муниципальной службы, работала в Набережных Челнах, Елабуге, министерстве. Большой багаж работы», — охарактеризовал Муллин нового сотрудника.

При этом руководитель Нижнекамского района отметил важность развития городской среды.

«Очень важно сейчас развивать те направления городской среды, которые мы для себя определили. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет достаточно серьезное развитие жилищного строительства, городской инфраструктуры, работа над фасадными и архитектурными решениями. Для вас это всё понятно. Это город и район, поэтому очень важно, чтобы мы с учетом развития промышленности выстроили системную работу», — обозначил задачи Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ильдар Рамазанов будет курировать вопросы социальной политики в Нижнекамске.