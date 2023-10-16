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В Нижнекамске назначен новый главный архитектор
Должность главного архитектора Нижнекамска заняла Ольга Никитина. Нового начальника Отдела архитектуры на деловом понедельнике представил глава города Рамиль Муллин.
Ольга Никитина получила профильное образование, окончив инженерно-строительный институт по специальности «архитектор».
«Ольга Алексеевна прошла все ступени развития муниципальной службы, работала в Набережных Челнах, Елабуге, министерстве. Большой багаж работы», — охарактеризовал Муллин нового сотрудника.
При этом руководитель Нижнекамского района отметил важность развития городской среды.
«Очень важно сейчас развивать те направления городской среды, которые мы для себя определили. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет достаточно серьезное развитие жилищного строительства, городской инфраструктуры, работа над фасадными и архитектурными решениями. Для вас это всё понятно. Это город и район, поэтому очень важно, чтобы мы с учетом развития промышленности выстроили системную работу», — обозначил задачи Муллин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ильдар Рамазанов будет курировать вопросы социальной политики в Нижнекамске.
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