Муллин новому заму по соцвопросам: «Если не будут слушаться, объясните им все на татами»

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Заместителем руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района по социальным вопросам назначен Ильдар Рамазанов. С сегодняшнего дня он приступает к работе. На деловом понедельнике в мэрии чиновника представил глава района Рамиль Муллин.

Ильдар Рамазанов закончил Уральский госуниверситет физической культуры, работал тренером ДЮСШ, затем трудился в соседнем Башкортостане председателем Комитета физической культуры и курировал социальный блок.

«Социальный блок — один из самых сложных, один из самых таких трудоемких, но один из самых важных. Мы отдельно с вами определим приоритетные направления», — отметил Муллин.

Руководитель района пожелал назначенцу успехов на новой должности.

«Я думаю, что у вас получится, если кто-то не будет слушаться... вы мастер спорта по римской борьбе, объясните им всё в спортзале на татами», — посоветовал мэр Нижнекамска.