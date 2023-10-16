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Муллин новому заму по соцвопросам: «Если не будут слушаться, объясните им все на татами»
Заместителем руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района по социальным вопросам назначен Ильдар Рамазанов. С сегодняшнего дня он приступает к работе. На деловом понедельнике в мэрии чиновника представил глава района Рамиль Муллин.
Ильдар Рамазанов закончил Уральский госуниверситет физической культуры, работал тренером ДЮСШ, затем трудился в соседнем Башкортостане председателем Комитета физической культуры и курировал социальный блок.
«Социальный блок — один из самых сложных, один из самых таких трудоемких, но один из самых важных. Мы отдельно с вами определим приоритетные направления», — отметил Муллин.
Руководитель района пожелал назначенцу успехов на новой должности.
«Я думаю, что у вас получится, если кто-то не будет слушаться... вы мастер спорта по римской борьбе, объясните им всё в спортзале на татами», — посоветовал мэр Нижнекамска.
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