Начальником Отдела по развитию инвестпроектов в Нижнекамске назначен Линар Тимергалеев

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Начальником Отдела по сопровождению инвестиционных проектов исполнительного комитета Нижнекамского района стал Линар Тимергалеев. О новом назначении на деловом понедельнике сообщил глава муниципалитета Рамиль Муллин.

«Инвестиционные проекты для нас очень важны, поэтому я хотел бы представить Линара Ильшатовича, который назначен на должность начальника Отдела по сопровождению инвестиционных проектов исполнительного комитета. Он тоже имеет достаточно большой опыт работы. Опыт работы в бизнес-сообществе и бизнес-структурах. И для нас очень важно, чтобы мы сопровождали наши большие инвестиционные проекты», — охарактеризовал ситуацию Муллин.

Глава района также заметил, что перспективы развития города — это создание среды, которая позволяет инвестировать в этот город. Для Нижнекамска это в первую очередь развитие большой химии.

«Буквально на прошлой неделе состоялся Инвестсовет, где был одобрен большой проект ТАНЕКО почти на 90 млрд рублей. Нам очень важно создавать комфортную среду, при которой город будет развиваться», – отметил мэр.

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