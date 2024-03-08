Лекорню: Вопрос об отправке французских военных на Украину для участия в боях не стоит

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что вопрос об отправке военных на Украину для участия в боевых действиях не стоит. Об этом передает РИА Новости.

«Мы хотели сказать нашим союзникам, что еще мы можем сделать, разные гипотезы обсуждались, но не отправка военных для участия в боевых действиях, как это трактовали некоторые», — утверждал Лекорню в эфире радиостанции RMC.

Он сослался на слова своего Президента Эммануэля Макрона, что Франция не станет соучастником конфликта.

«Тем не менее, все ли мы испробовали в том поле между отправкой оружия, как мы это делаем сейчас, и соучастием, то есть прямой войной с Россией? Нет ли еще не испробованных путей?» — задался риторическими вопросами Лекорню.

По его словам, речь идет о западном военном присутствии для разминирования и обучения солдат ВСУ на украинской территории.

26 февраля французский лидер заявил, что по инициативе Парижа прошла встреча, где представители около 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ и где поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Макрон утверждал, что участники не пришли к консенсусу, но такого сценария в будущем исключать нельзя.

Уже на утро следующего дня власти многих европейских стран заявили, что речи об отправке воинских контингентов на Украину не идет. В этот же день вечером Париж попытался прояснить ситуацию. По утверждениям главы МИД Стефана Сежурне, присутствие западных военных на украинской территории не будет означать соучастия в конфликте. Глава Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что речь о войне с Россией не идет и что «совершенно нормально», что Запад задумывается, как еще помочь киевскому режиму. При этом сам Макрон заверил, что взвесил и продумал слова об отправке западных войск на Украину.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал его заявление, предупредив, что если западный контингент будут отправлять на Украину, то это приведет к прямому военному столкновению РФ с НАТО. Подробнее о том, будут ли страны Североатлантического альянса отправлять свои войска на Украину официально, какой ответ может дать Россия, и причем здесь село Работино, читайте в материале «Игра без правил и риск ядерной войны: введет ли НАТО войска на Украину и чем ответит РФ».