Лавров: Переговоры с Украиной не должны быть просто говорильней

Россия серьезно настроена найти оптимальное решение в переговорах с Украиной, но они не должны созываться просто так, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва благодарна всем, кто предлагает помощь, и готова на всевозможные форматы переговоров. «Которые не должны созываться для просто говорильни», – уточнил дипломат.

Ранее Лавров заявил о том, что не исключает возможности организации личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров состоялся в Беларуси 7 марта.