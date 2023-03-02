Лавров призвал честно и быстро расследовать теракты на «Северных потоках»

Необходимо провести оперативное и честное расследование индицентов со взрывами на «Северных потоках». При этом к нему важно привлечь Россию и другие заинтересованные стороны, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов „Северного потока“ в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон», — заявил глава российского МИД во время заседания Совета министров иностранных дел G20.

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник написал, что взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений BALTOPS 22. В сентябре трубопроводы якобы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя. Госдума РФ выдвинула предложение обратиться в ООН и потребовать привлечь виновных к ответственности. В то же время в Белом доме эту информацию назвали «совершенной ложью и полной фикцией», а в Норвегии — чушью.