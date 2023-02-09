После статьи американского журналиста о «Северных потоках» Госдума решила обратится в ООН

В Государственной Думе после статьи американского журналиста Сеймура Херша о причастности Белого дома к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» предложили обратиться в ООН. Спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин заявил, что всех виновных нужно призвать к ответственности.

«Давайте возьмем <...> и подготовим обращение профильного комитета, пускай ООН занимается и думает о том, как привлечь к трибуналу и судить и Байдена, и тех, кто развязал войну, кто взрывает газопроводы, инфраструктуру», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Володина, ООН должна «правильно и трезво» дать оценку действиям руководства США, причем «на этом нужно настаивать». Он также добавил, что в международной организации должны поднять вопрос и об ответственности за развязывание войн в Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке.

Ранее журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник написал, что взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений BALTOPS 22. В сентябре трубопроводы якобы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.

В Белом доме эту информацию назвали не соответствующей действительности. В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об отсутствии у него сведений о том, кто устроил взрывы на газопроводах.