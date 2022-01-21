Лавров посоветовал Блинкену проанализировать работу американского канала CNN

Госдепартаменту Соединенных штатов Америки следует проанализировать методы работы телеканала CNN на предмет справедливости и аккуратности предоставления информации, заявил МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с госсеком США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил телеканал RT.

Глава министерства иностранных дел отметил, что CNN сообщают о скором нападении на Украину, несмотря на то, что Россия неоднократно заявляла, что не собирается предпринимать агрессивных действий в отношении кого-либо.

«Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Но утвердив, вы тут же спрашиваете «а почему сейчас?» а когда не нападать-то нам?», – сказал Лавров, выразив недоумение тем, как американский телеканал преподносит такую провокационную информацию.

Он отметил, что украинские власти и некоторые западные страны также «спекулируют на теме мнимого российского вторжения».

Посольство РФ в Вашингтоне ранее заявляло, что все слова Белого дома о сроках нападения России на Украину – это информационное давление, «вброс» и дезинформация.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никогда не нападала ни на кого первой и такие заявления делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

Президент РФ Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции в конце 2021 года напомнил, что информация о планах России ввести свои войска на территорию Украины поступали еще в 2020 году, но этого до сих пор не произошло.