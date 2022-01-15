Посольство РФ в Вашингтоне назвало слова США о вторжении на Украину «вбросом»

Заявления Белого дома о сроках нападения России на Украину – это информационное давление, «вброс» и дезинформация, заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что США детально описывают сценарии вторжения, называют даты без каких-либо доказательств.

Сотрудники посольства подчеркнули, что это лишь «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.

«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет „вброс“ сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — обратили внимание дипломаты.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, сообщила о том, что США определили точные сроки «вторжения» России на Украину.

Спикер Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что Москва «ищет повод для нападения».

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никогда не нападала ни на кого первой и такие заявления делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

Президент РФ Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции в конце 2021 года напомнил, что информация о планах России ввести свои войска на территорию Украины поступали еще в 2020 году, но этого до сих пор не произошло.