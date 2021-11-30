Путин: О вводе войск РФ на Украину говорили еще в 2020 году, но этого так и не случилось

Информация о планах России ввести свои войска на территорию Украины поступали еще в 2020 году, но этого до сих пор не произошло. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, комментируя заявления о сосредоточении российских военных у российско-украинской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось», — обратил внимание российский лидер, выступая на форуме «Россия зовет!».

При этом Путин заметил, что Россию также беспокоит проведение внеплановых учений вблизи ее границ. «Россия тоже озабочена, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные», — сказал он.

По словам российского лидера, если двум странам удастся наладить отношения, то никто не будет испытывать угроз и опасаться за безопасность своих территорий.

«Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», — подчеркнул Президент РФ.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях нападения. Российские власти не раз называли эти обвинения не соответствующими действительности.