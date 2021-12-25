Песков: Россия никогда ни на кого не нападала первой

Россия никогда не нападала ни на кого первой, заявил в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в ответ на обвинения США и Украины в «агрессивных действиях» Москва не раз пыталась донести до них эту мысль. По его словам, такие заявления делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

«Россия первой никогда ни на кого не нападала», — подчеркнул он.

Ранее, во время итоговой пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин отметил, что дальнейшее продвижение НАТО на восток просто недопустимо. Как рассказала сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова, несмотря на заявления США и стран Запада, именно эта тема станет основной при обсуждении гарантий безопасности.