Лавров отметил, что в НАТО чаще всего говорят о начале ядерной войны

О возможной угрозе начала ядерной войны на фоне сложной ситуации на Украине чаще всего говорят западные представители, в частности в НАТО, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что «не хочет верить и не верит» в такое развитие событий, добавив, что Россия об этом никогда не упоминает.

«Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», – сказал дипломат по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции.

Ранее Лавров сообщил о том, что украинская сторона взяла в проработку проект по урегулированию конфликта в Донбассе, предложенный Россией.

Напомним, 23 февраля руководство самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.

Первые российско-украинские переговоры, направленные на стабилизацию ситуации на Украине, состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров состоялся в Белоруссии 7 марта.