Украина взяла российский проект по урегулированию конфликта в проработку

Украинская сторона взяла в проработку проект по урегулированию конфликта в Донбассе, предложенный Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что по итогам последнего раунда переговоров с Киевом в Белоруссии российская сторона передала конкретные предложения по мирному решению ситуации на Украине и сейчас ожидает ответа.

«И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ», – сказал Лавров.

Ранее в Анталье завершились трехсторонние переговоры глав МИД России, Украины и Турции. Беседа продлилась 90 минут.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник Президент провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.