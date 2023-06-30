Лавров назвал попытку мятежа в РФ «передрягой»

Россия никому не обязана комментировать попытку вооруженного мятежа и его влияние на ситуацию в стране. При этом произошедшее сложно счесть чем-то большим, чем обыкновенная «передряга». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался Президент [Владимир Путин], на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы», — цитирует дипломата РИА Новости.

Лавров убежден, что Россия всегда переживала любые неприятности и выходила из них более сильной и крепкой.

События с участием частной военной компании «Вагнер», квалифицированные правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа, происходили 23 и 24 июня. На следующий день, 25 июня, отряды ЧВК покинули регионы, в которых действовали до этого.

Позднее Владимир Путин заявил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено.